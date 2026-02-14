Khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ nhà hàng Võ Thị Diễm Kiều

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Võ Thị Diễm Kiều (40 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang), Trần Minh Sơn (47 tuổi, ngụ xã Diên Khánh) và Hồ Minh Lập (34 tuổi, ngụ xã Bắc Ninh Hòa).

Các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Cả 3 bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, thông tin này được đăng tải trên tờ Pháp luật TP.HCM.

Trước đó, theo thuật lại trên báo Tuổi trẻ, một tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc Công ty TNHH Saroman (số 56 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang) do Võ Thị Diễm Kiều làm giám đốc và phát hiện tại khu vực bếp có một con vật nghi là tê tê đã chết.

Qua giám định con vật là loài tê tê Java, loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Kết quả điều tra xác định, Kiều đã chỉ đạo cấp dưới đặt mua tê tê còn sống, rồi yêu cầu Lập - quản lý nhà hàng, tiếp nhận và giao cho đầu bếp Trần Minh Sơn giết thịt, chế biến món ăn phục vụ khách.