Hà Nội: Sôi sục dịch vụ làm đẹp chơi Tết, khắp nơi kín lịch đến khuya

Từ trước Tết 1 tháng, không ít cơ sở đã thông báo rằng, khách muốn làm đẹp trong những ngày cao điểm Tết phải đặt chỗ trước, thậm chí đặt cọc và tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt. Nếu đến muộn hoặc đổi lịch sát ngày, chị em có nguy cơ không kịp làm đẹp trước Tết.

Là khách quen của một tiệm nối mi tại Hà Nội, chị Thùy Dung (phường Đống Đa) chia sẻ, rút kinh nghiệm từ năm ngoái phải chờ lâu. Tết này, chị đặt lịch từ giữa tháng 1. “Năm ngoái mình chủ quan, đến sát Tết mới đi làm thì phải ngồi chờ mấy tiếng, chạy vòng quanh vẫn không có tiệm nào trống. Năm nay đặt sớm cho chắc, cọc 100.000 đồng cho cửa hàng và chấp nhận dịch vụ tăng giá 50.000 đồng so với ngày thường”, chị Dung nói.

Tiệm nối mi kín khách trong ngày cuối năm, làm một bộ mi hoàn chỉnh, khách có thể phải chi tới 500.000 - 600.000 đồng (bao gồm phụ thu).

Theo đó, chị Dung đã có lịch nối mi vào ngày 26 Tết. Trải nghiệm làm đẹp trong những ngày cận Tết, chị Dung cho biết, dù đã đặt lịch, nhưng vẫn phải chờ khoảng 20 phút, được nhân viên cửa hàng giải thích lý do, các khách hẹn trước tới muộn, nên lịch hẹn bị dồn lại.

Chị Lan Anh làm việc tại một cửa hàng nối mi trên đường Hoàng Cầu (Hà Nội) cho hay, đã nhận lịch khách đặt đến hết trưa 29 Tết. Mỗi ngày, một thợ nối mi tại đây có thể làm từ 6-10 bộ mi, chia ca ăn, nghỉ tại cửa hàng, theo giờ hoạt động từ 8h-22h. “Ngồi cúi người suốt từ sáng tới khuya, mắt mỏi, cổ vai gáy đau nhức là chuyện thường. Đổi lại, thu nhập tháng cận Tết thường cao gấp 2-3 lần các tháng trong năm”, chị Lan Anh kể.

Các cửa hàng làm móng, tóc cũng đang trong những ngày cao điểm, đặc biệt sau khi người lao động được nghỉ Tết. Khác với quần áo hay mỹ phẩm có thể mua trước, làm tóc, làm móng hay nối mi phải để sát Tết mới giữ được vẻ đẹp tốt nhất. Vì thế, lượng khách thường dồn vào vài ngày sát Tết, buộc các tiệm phải mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn thường lệ.

Dịch vụ làm tóc, gội đầu đặc biệt đông khách.

Anh Mạnh Cường - chủ một salon tóc ở Thái Thịnh, Hà Nội - cho biết, cửa hàng thường xuyên làm việc đến 23-24h. Thợ làm liên tục, ăn vội bánh mỳ, đồ gọi ngoài là chuyện quen thuộc.

“Mùa này gần như ai cũng chạy hết công suất”, anh Cường cho hay và nói doanh số một ngày của tiệm làm tóc nữ lên tới hàng chục triệu, mỗi lượt khách ít nhất dùng 1-2 dịch vụ như uốn, nhuộm, cơ bản chi từ 1,5 triệu đồng.

Những tiệm làm móng còn mở cửa trong những ngày cuối cùng của năm cũ hầu như không lúc nào vắng khách. Người làm xong vẫn chưa kịp rời ghế thì người khác đã ngồi chờ tới lượt, không khí lúc nào cũng tất bật. Càng sát Tết, thời gian chờ càng kéo dài, nhiều nơi chỉ nhận khách quen hoặc khách đã đặt lịch từ trước.

Khách đang làm móng, đã có người xếp hàng chờ tiếp lượt.

Giá dịch vụ trong giai đoạn cao điểm này cũng được điều chỉnh theo phụ thu Tết, tùy từng cơ sở, phổ biến từ 50.000 đồng/bộ. Với các mẫu sơn gel cơ bản, mức giá dao động khoảng 150.000 - 200.000 đồng. Những bộ móng đắp gel, thiết kế cầu kỳ, vẽ tay hay đính đá có thể lên tới 500.000 - 600.000 đồng.

Dịch vụ gội đầu cũng không ngớt khách. “Ai dọn dẹp nhà cửa, lo nấu nướng xong cũng mệt, nên hẹn nhau đi gội đầu cho khỏe người. Nhiều khách làm móng trước đó sợ hỏng móng, không tiện tự gội ở nhà nên càng đông”, một chủ tiệm cho biết. Giá dịch vụ gội đầu trong những ngày cận Tết tăng nhẹ, trung bình gội sạch 70.000 - 120.000 đồng/lần tuỳ dầu gội, tăng khoảng 20-30% so với ngày thường.