Khách sạn chó mèo "cháy phòng" dịp Tết , chủ chi tiền triệu gửi thú cưng

Những ngày cuối tháng Chạp, trong khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị về quê hoặc lên kế hoạch du lịch Tết, thị trường dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Hà Nội cũng bước vào mùa cao điểm.

Nhiều chủ chi tiền triệu gửi thú cưng trong dịp tết

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại một số tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng thú cưng ở các phường Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng… lượng khách mang chó mèo đến gửi tăng đột biến. Không ít cơ sở thông báo "cháy phòng", khách muốn gửi phải đặt lịch trước cả tuần.

Tại một khách sạn thú cưng trên địa bàn phường Cầu Giấy, nhân viên liên tục tiếp nhận khách đến tham khảo dịch vụ và đặt chỗ cho những ngày nghỉ Tết. Theo các chủ cơ sở, điều khiến khách quan tâm nhất là điều kiện lưu trú và khả năng theo dõi thú cưng từ xa trong những ngày vắng nhà.

Nhiều thú cưng được gửi tới cơ sở của bác sĩ thú y Đào Đức Thắng

Chị Nhật Linh (ngụ phường Đống Đa) cho biết năm nay gia đình về quê gần 10 ngày nên quyết định gửi bé mèo tại một khách sạn thú cưng gần nhà. "Để ở nhà thì không ai chăm, mà mang theo thì bất tiện. Tôi chọn nơi có camera 24/24, nhân viên chăm sóc kỹ nên yên tâm hơn" - chị Linh chia sẻ.

Không chỉ các gia đình về quê, nhiều người trẻ sống một mình tại Hà Nội cũng lựa chọn gửi thú cưng thay vì nhờ bạn bè trông hộ.

Bác sĩ thú y Đào Đức Thắng, phường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết nhận thêm dịch vụ nhận trông thú cưng với giá 100.000-150.000 đồng/ bé tùy chó, mèo to hay nhỏ

Theo khảo sát, mức giá trông giữ thú cưng tại Hà Nội dịp Tết dao động khá rộng, tùy cân nặng và gói dịch vụ đi kèm. Phổ biến từ 80.000 đồng đến 700.000 đồng mỗi ngày. Các dịch vụ cơ bản thường bao gồm phòng lưu trú sạch sẽ, thoáng mát. Camera giám sát 24/7. Chế độ ăn uống theo yêu cầu. Thời gian vui chơi, vận động hằng ngày. Vệ sinh và theo dõi sức khỏe định kỳ. Với những gói cao cấp, thú cưng có thể được ở phòng riêng, sử dụng máy sưởi, máy lọc không khí hoặc chế độ ăn đặc biệt.

Bác sĩ thú y Đào Đức Thắng, phường Cầu Giấy cho hay dịp Tết anh nhận thêm dịch vụ nhận trông thú cưng với giá 100.000-150.000 đồng/ bé tùy chó, mèo to hay nhỏ. "Đến thời điểm này có khoảng 20 bé cho mèo được các "sen" gửi đến chỗ chúng tôi" - anh Đào Đức Thắng cho biết.

Spa thú cưng cũng "hốt bạc" mùa Tết



Không chỉ dịch vụ lưu trú, các dịch vụ làm đẹp cho thú cưng dịp giáp Tết cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Nhiều chủ nuôi đưa chó mèo đi tắm gội, cắt tỉa lông, vệ sinh tai - móng, massage… để thú cưng sạch sẽ, thơm tho đón năm mới. Đáng chú ý, mức giá spa thú cưng dịp này thường tăng khoảng 20.000-50.000 đồng mỗi lần so với ngày thường do nhu cầu cao và lượng khách dồn dập.

Bên cạnh trông giữ và spa, nhiều cửa hàng còn kết hợp kinh doanh thực phẩm chuyên dụng, bánh thưởng, phụ kiện, quà Tết dành riêng cho thú cưng.



Sự phát triển mạnh của các dịch vụ chăm sóc chó mèo dịp Tết cho thấy xu hướng coi thú cưng như người bạn đồng hành đang ngày càng phổ biến trong đời sống đô thị. Dù chi phí không nhỏ, nhiều gia đình vẫn sẵn sàng chi tiền triệu để thú cưng được chăm sóc bài bản trong thời gian chủ vắng nhà.