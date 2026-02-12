Đồng loạt khám xét 6 địa điểm ở 2 tỉnh trong chuyên án thuốc giả quy mô lớn, bắt Đoàn Thị Lam SN 1972

Dấu hiệu bất thường từ thị trường thuốc “đông y”

Cơ quan điều tra kiểm và thu giữ tang vật. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Trong quá trình nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”. Đáng chú ý, phản ánh từ người sử dụng cho thấy chỉ sau thời gian ngắn dùng thuốc đã xuất hiện cảm giác ăn khỏe, ngủ sâu rõ rệt, tăng cân nhanh bất thường – biểu hiện không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm của thuốc đông y cổ truyền.

Sản phẩm được quảng cáo trên các trang mạng

Từ những dấu hiệu bất thường này, lực lượng trinh sát đặt nghi vấn các sản phẩm nói trên có khả năng bị pha trộn hoạt chất tân dược, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Sản phẩm đã được đóng vào hộp chuẩn bị đưa ra thị trường. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Xác lập chuyên án, tổ chức điều tra tổng thể

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và một số địa phương khác, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án đấu tranh đối với hành vi sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, các mũi trinh sát được triển khai, bám nắm địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguồn gốc sản xuất, phương thức hoạt động, quy mô tiêu thụ và các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra cho thấy, trên địa bàn tồn tại nhiều cơ sở tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả, hoạt động độc lập, song có phương thức, thủ đoạn tương đồng.

Các nhân công đang tiến hành sản xuất sản phẩm. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Bóc tách cơ sở do Đoàn Thị Lam tổ chức

Cơ sở đầu tiên được làm rõ do Đoàn Thị Lam (SN 1972), trú tại thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (SN 1997), trú tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Lam và Hợp mua sắm công cụ, nguyên liệu để tổ chức sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” tại nhà riêng. Các đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm.

Để tạo tác dụng “ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh”, Lam và Hợp liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1997), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An mua số lượng lớn thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol và Cinarizin. Đồng thời, các đối tượng thuê nhiều nhân công tại địa phương trực tiếp tham gia sản xuất thuốc giả.

Lê Thị Ngọc Tình (thôn Châu Tùng, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong các đối tượng mua thuốc đông y giả về tiêu thụ trên thị trường. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Sản phẩm sau khi hoàn thiện được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, kèm theo thông tin về thành phần, công dụng không đúng sự thật, rồi quảng cáo và bán ra thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo.

Phát hiện thêm cơ sở hoạt động độc lập

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (SN 1984), trú tại thôn Yên Phú, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả tại nhà riêng.

Nguyễn Cao Cường (SN 1984) tổ chức sản xuất thuốc đông y giả tại nhà riêng. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở này hoạt động độc lập nhưng sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự, tự thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trộn thuốc tân dược để sản xuất thuốc giả, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đồng loạt phá án, thu giữ lượng lớn tang vật

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20/01/2026, Ban chuyên án triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ hai cơ sở, khám xét 6 địa điểm tại các địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An.

Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Các nguyên liệu được tập kết để sản xuất ra sản phẩm. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất gồm: mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng chục nghìn hộp nhựa dùng để đóng gói sản phẩm, cùng nhiều máy móc, công cụ, thiết bị phục vụ việc trộn, vo viên, sấy, đóng gói thuốc giả.

Giám định, làm rõ bản chất vi phạm

Toàn bộ tang vật được trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an. Kết quả giám định xác định các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên nhãn, đồng thời phát hiện các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.Cùng với đó, Cục Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế kết luận các sản phẩm do các đối tượng sản xuất có đặc điểm của thuốc theo quy định của Luật Dược và không được cấp phép lưu hành.

Trần Văn Hợp (áo trắng) trực tiếp tham gia thiết kế nhãn mác thuốc đông y Tiến Hạnh và đảm nhiệm khâu tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang khi cơ sở đang sản xuất thuốc Đông y không đảm bảo chất lượng. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Dung tại xã Can Lộc, là đối tượng tham gia tiêu thụ thuốc đông y giả. Ảnh: CA Tỉnh Hà Tĩnh