Những việc chuyên gia khuyên nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp

Gian bếp trong mỗi gia đình, không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được coi là "trái tim" và linh hồn của ngôi nhà, đóng vai trò "giữ lửa" hạnh phúc, gắn kết các thành viên qua những bữa cơm gia đình. Đây là không gian nuôi dưỡng sức khỏe, thể hiện phong cách sống, sự sáng tạo của gia chủ và có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy, giúp mang lại tài lộc và sự bình an. Gian bếp đóng vai trò vừa mang chức năng thực tế là nấu nướng, vừa mang giá trị tinh thần, tâm linh sâu sắc, quyết định sự ấm cúng và hưng thịnh của gia đạo. Vì vậy các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên làm 7 việc này trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp, để có một cái Tết ấm cúng, sum vầy.

Tổng vệ sinh bếp nấu và khu vực chế biến thực phẩm

Sau một năm sử dụng, khu vực bếp nấu thường tích tụ dầu mỡ, bụi bẩn và vi khuẩn. Đây là nguyên nhân có thể gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết khi nhu cầu chế biến món ăn tăng cao.

Các chuyên gia khuyến nghị nên lau chùi kỹ: Bếp gas, bếp từ; Máy hút mùi; Tường bếp, mặt bàn chế biến; Tủ lạnh và ngăn đông.

Việc làm sạch bếp không chỉ giúp đảm bảo vệ sinh mà còn hạn chế nguy cơ cháy nổ, rò rỉ gas hoặc hư hỏng thiết bị.

Kiểm tra và loại bỏ thực phẩm tồn đọng lâu ngày

Nhiều gia đình có thói quen tích trữ thực phẩm trong tủ lạnh suốt cả năm. Tuy nhiên, các loại thực phẩm đông lạnh lâu ngày hoặc gia vị hết hạn có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Sau ngày 23 tháng Chạp, nên kiểm tra: Hạn sử dụng của thực phẩm; Thực phẩm đông lạnh quá lâu; Gia vị đã mở nắp nhưng ít dùng.

Việc loại bỏ thực phẩm cũ giúp đảm bảo chất lượng bữa ăn và tạo không gian lưu trữ thực phẩm mới cho dịp Tết.

Sắp xếp lại gia vị và đồ khô theo nhóm sử dụng

Các bà nội trợ nhiều kinh nghiệm thường tranh thủ thời điểm này để sắp xếp lại hũ gia vị, đồ khô và nguyên liệu dự trữ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc phân loại thực phẩm giúp: Hạn chế nhầm lẫn khi chế biến; Giảm nguy cơ thực phẩm hỏng; Tiết kiệm thời gian nấu nướng.

Nên chia gia vị theo nhóm như gia vị mặn, gia vị tạo mùi, gia vị dùng cho món kho, món canh… Đồng thời bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Kiểm tra và thay mới dụng cụ nấu ăn hỏng hóc

Nhiều gia đình vẫn sử dụng nồi, chảo bong tróc lớp chống dính hoặc đồ nhựa đã xuống cấp. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, các dụng cụ này có thể gây ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Sau ngày tiễn Táo quân, nên kiểm tra: Chảo chống dính bong tróc; Nồi bị gỉ sét; Hộp nhựa nứt, biến dạng; Dao kéo cùn hoặc han gỉ.

Thay mới dụng cụ cần thiết không chỉ giúp việc nấu ăn thuận tiện hơn mà còn đảm bảo an toàn cho gia đình.

Chuẩn bị sẵn các nguyên liệu nền cho mâm cỗ Tết

Giai đoạn sau ngày 23 tháng Chạp là thời điểm thích hợp để chuẩn bị dần nguyên liệu Tết. Nhiều gia đình bắt đầu mua sắm thực phẩm khô, gia vị hoặc nguyên liệu có thể bảo quản lâu.

Một số nguyên liệu thường được chuẩn bị sớm gồm: Gạo nếp gói bánh chưng, bánh tét; Mộc nhĩ, nấm hương, miến; Đỗ xanh, đậu đỏ; Gia vị kho, gia vị nấu canh..

Việc chuẩn bị sớm giúp tránh tình trạng giá thực phẩm tăng cao cận Tết và giảm áp lực mua sắm sát ngày.

Sắp xếp lại tủ lạnh và khu vực lưu trữ thực phẩm

Tủ lạnh thường bị quá tải vào dịp cuối năm. Theo khuyến nghị của chuyên gia bảo quản thực phẩm, tủ lạnh nên được sắp xếp khoa học để đảm bảo luồng khí lạnh lưu thông tốt.

Một số nguyên tắc nên áp dụng: Thực phẩm sống và chín bảo quản riêng; Không để thực phẩm quá kín khiến khí lạnh không lưu thông; Ghi chú ngày bảo quản thực phẩm; Việc sắp xếp hợp lý giúp thực phẩm tươi lâu hơn và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Giữ bếp luôn ấm lửa và duy trì bữa cơm gia đình

Theo quan niệm truyền thống, những ngày cuối năm càng nên duy trì bữa cơm gia đình đầy đủ. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng việc giữ thói quen nấu ăn, quây quần bên mâm cơm giúp tăng sự gắn kết giữa các thành viên.

Ở góc nhìn khoa học, bữa cơm gia đình cũng góp phần ổn định tâm lý, giảm căng thẳng trong giai đoạn cuối năm vốn nhiều áp lực.

Sau ngày 23 tháng Chạp, việc chăm chút lại gian bếp không chỉ mang ý nghĩa phong tục mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho sức khỏe và sinh hoạt gia đình trong dịp Tết.

Theo các chuyên gia văn hóa, sự gọn gàng, ấm cúng của căn bếp phản ánh nếp sống và sự chăm lo của mỗi gia đình. Khi gian bếp được sắp xếp khoa học, việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp các thành viên có thêm thời gian tận hưởng không khí sum vầy.

7 việc đơn giản trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp không chỉ giúp chuẩn bị cho những ngày Tết đủ đầy mà còn là cách người Việt gìn giữ nếp nhà, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, thuận lợi.