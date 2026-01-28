Ngỡ ngàng quá khứ bất hảo của nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi (ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây bức xúc dư luận, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (47 tuổi, ở xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội hành hạ người khác.

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân, tại cơ quan công an, Bắc thừa nhận hành vi phạm tội. Nữ giúp việc khai, bà Hoàng Thị N. nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều do giúp việc phục vụ. Mỗi khi cụ N. không nghe theo những yêu cầu của mình, không phối hợp khi giúp việc dọn dẹp, vệ sinh cá nhân, cho ăn,... Bắc sẽ có hành vi quát mắng, chửi bới cụ bà.

Nữ giúp việc Trương Thị Bắc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an nhân dân)

Vào các ngày 6/1; 8/1 và 9/1, Bắc nhiều lần dùng tay tát vào vùng mặt của cụ N.; bóp cổ hoặc kéo lê tay chân của cụ từ vị trí này sang vị trí khác trên giường, trong lúc thay quần áo hoặc vệ sinh cá nhân cho cụ.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, nữ giúp việc bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và mong được cơ quan chức năng xem xét: “Tôi cứ tưởng bình thường nên làm trước camera. Lúc đó tôi không kìm chế được. Khi lỡ hành hạ cụ, tôi biết sai đã bảo người thân ở quê ra xin lỗi và hỏi thăm bà N. Tôi thấy tôi sai lắm, sai hoàn toàn rồi”.

Bắc từng trộm tài sản của chủ nhà khi làm giúp việc tại Long Biên vào năm 2017. (Ảnh: VOV.VN)

Bắc nói thêm, bà ta được sinh ra trong gia đình thuần nông, hoàn cảnh khó khăn, không được đi học, không biết viết. Bắc đã ly hôn chồng, có một người con gái được gửi ở quê cho bố mẹ, còn bản thân đi làm thuê kiếm sống.

Đáng chú ý, năm 2017, khi đang làm giúp việc cho một gia đình ở quận Long Biên (cũ), Bắc đã có hành vi trộm cắp tài sản của chủ nhà và bị TAND quận Long Biên xử phạt 8 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, mạng xã hội phẫn nộ trước những đoạn clip ghi lại cảnh Bắc hành hung, mắng chửi cụ N. trong quá trình chăm sóc cụ. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh nữ giúp việc ghì đầu cụ N. được camera an ninh ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo chia sẻ của gia đình cụ N., gia đình thuê Bắc về chăm sóc cụ tại ngôi nhà ở phố Lò Đúc từ tháng 11/2025 với mức lương là 11 triệu đồng/tháng. Thời gian đầu, gia đình có kiểm tra camera và sang thăm cụ bà thì thấy không có vấn đề gì bất thường.

Tuy nhiên gần đây, khi vợ chồng người con trai sang thăm thì thấy sức khỏe cụ suy yếu, trên người, mặt có nhiều vết bầm tím nên nghi ngờ và kiểm tra camera thì phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Gia đình mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội. Đồng thời công khai những đoạn clip lên mạng xã hội để cảnh báo cho tất cả mọi người thận trọng khi thuê giúp việc chăm sóc người thân, tránh những chuyện đau lòng tương tự xảy ra.