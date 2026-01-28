Bắt khẩn cấp 3 Giám đốc công ty môi trường, trong đó có Nguyễn Văn Hồng

Công an TP Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Họa; Trần Hồng Sơn – Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị và Phát triển Hà Nội; Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Hà Nội; cùng Nguyễn Tống Phương – Giám đốc Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023, Nguyễn Văn Họa đã thuê và quản lý khoảng 2.300 m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng. Khu đất này không được cơ quan chức năng cấp phép làm bãi tập kết hay xử lý chất thải. Tuy nhiên, Họa đã lợi dụng khu đất để tổ chức đổ trộm phế thải xây dựng nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CA HN

Cụ thể, Họa chủ động liên hệ với các đơn vị vận chuyển và chủ nguồn thải vật liệu xây dựng, nhận cho đổ phế thải với mức giá từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi chuyến. Hoạt động đổ trộm chủ yếu diễn ra vào ban đêm nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Các xe tải khi đến khu đất sẽ trực tiếp nâng ben, đổ chất thải xuống nền đất nông nghiệp.

Để che mắt, bên ngoài khu đất được Họa sử dụng làm nơi kinh doanh cây cảnh và cho thuê mặt bằng tập kết chậu hoa. Trong khi đó, phía bên trong lại trở thành điểm tập kết chất thải rắn xây dựng không được che chắn, không thu gom và xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Sau thời gian dài đổ trộm, lượng chất thải tích tụ ngày càng lớn. Họa tiếp tục thuê người dùng xe cơ giới san gạt phế thải phủ kín toàn bộ khu đất, tạo thành lớp cao khoảng 2,5 mét. Tiếp đó, đối tượng mua đất từ các công trường xây dựng để phủ lên trên lớp phế thải với độ dày khoảng 1 mét, nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Toàn cảnh bãi đổ trạc thải xây dựng trái phép. Ảnh: CA HN

Ảnh: CA HN

Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng chất thải bị đổ trái phép tại khu đất này lên tới hơn 7.800 tấn, trên diện tích khoảng 2.000 m². Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy đây là chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động xây dựng.

Đáng chú ý, ba giám đốc doanh nghiệp môi trường gồm Sơn, Hồng và Phương bị cáo buộc đã trực tiếp chỉ đạo lái xe của công ty mình vận chuyển chất thải từ các công trình xây dựng đến đổ trái phép tại khu đất của Họa. Dù biết rõ địa điểm này không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý chất thải, các đối tượng vẫn cố tình vi phạm pháp luật.

Trong đó, công ty do Trần Hồng Sơn điều hành đã thực hiện hàng trăm chuyến đổ thải, với tổng khối lượng lên tới hàng nghìn tấn. Doanh nghiệp của Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương cũng bị xác định có hành vi tương tự, với số chuyến và khối lượng chất thải rất lớn trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến năm 2025.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải xây dựng trên địa bàn.

