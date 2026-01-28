KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tung “bom tấn” đúng 5 ngày đặc biệt: Ai đến cũng được hưởng

Trang Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao mới đây đã phát đi thông báo về loạt hoạt động vui chơi – giải trí đặc sắc phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, mỗi ngày khu du lịch Đại Nam đều tổ chức biểu diễn Flyboard (bay ván nước) – một trong những tiết mục thể thao nước thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Bên cạnh chương trình tham quan Bảo tháp, Đại Nam cho biết sẽ triển khai tổng cộng 11 hoạt động vui chơi, ưu đãi và quà tặng hấp dẫn xuyên suốt từ mùng 1 đến mùng 6 Tết. Nổi bật trong số này là chính sách miễn phí vé cổng khu du lịch trong toàn bộ kỳ nghỉ Tết, tặng 1.000 bao lì xì mỗi ngày vào mùng 2 và mùng 3, cùng các chương trình biểu diễn đua chó diễn ra liên tục từ mùng 2 đến mùng 6.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức các màn biểu diễn lân – sư – rồng vào mùng 2 và mùng 4 Tết; các tiết mục tạp kỹ xiếc, ảo thuật kéo dài suốt dịp nghỉ lễ; tham quan chợ Tết ẩm thực kết hợp phố đi bộ từ mùng 2 đến mùng 6. Đặc biệt, khu Bảo tháp 9 tầng sẽ mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng âm lịch.

Đại diện trang Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao cho biết, nhiều hoạt động hấp dẫn khác sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động cho du khách trong những ngày đầu năm mới.

Trước đó, sáng 14/1, Khu du lịch Đại Nam cũng phát đi thông báo chính thức trên fanpage về ưu đãi đầu tiên trong chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí và tặng quà nhân dịp Tết Bính Ngọ.

Theo nội dung công bố, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, 1.000 du khách đầu tiên mua vé tham quan Vườn thú hoặc Biển tại Đại Nam sẽ được nhận lì xì đầu năm. Tổng cộng có 1.000 bao lì xì được trao tặng, với mệnh giá cao nhất lên tới 200.000 đồng.

Thông báo này được xem là chương trình “khai xuân” trong tổng số 11 hoạt động vui chơi, giải trí và khuyến mãi dự kiến diễn ra liên tục từ mùng 1 đến mùng 6 Tết tại Khu du lịch Đại Nam. Đại diện khu du lịch cho biết, sau ưu đãi mở màn này, 10 chương trình tiếp theo sẽ lần lượt được giới thiệu trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trong suốt dịp Tết Nguyên đán, Đại Nam áp dụng chính sách miễn phí vé cổng cho toàn bộ du khách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham quan, vui chơi đầu năm.

Việc kết hợp miễn phí vé vào cổng cùng hoạt động tặng lì xì đầu xuân đang giúp Khu du lịch Đại Nam thu hút sự quan tâm lớn, trong bối cảnh nhu cầu du xuân, giải trí của người dân tăng cao trong kỳ nghỉ Tết.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn. Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.

(Tổng hợp)