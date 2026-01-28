Tiến hành bắt tạm giam chủ quán Trần Thị Hằng SN 1989

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng, sinh năm 1989, ngụ xã Trị An, tỉnh Đồng Nai và Bùi Văn Tiến, sinh năm 2001 ngụ phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Trước đó, cháu C.K. sinh ngày: 20/10/2010, quê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đi khỏi nhà từ đầu tháng 10/2024.

Đến ngày 17/10/2024, K. liên lạc cho gia đình kể chuyện mình bị mua bán về làm nhân viên tại quán karaoke ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (nay là phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) và bị ép bán dâm cho người khác, bị đòi tiền chuộc 30,4 triệu đồng.

Nhận được thông tin, gia đình cháu K. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

2 bị can Bùi Văn Tiến và Trần Thị Hằng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước (cũ) đã tiến hành xác minh, triệu tập những người liên quan để làm việc.

Qua xác minh xác định, sau khi đi khỏi nhà, K. đã đến làm công việc bưng bê thuê cho một quán karaoke (chưa rõ tên) tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương được một tuần thì K. nghỉ việc.

Ngày 1/10/2024, K. đến xin việc làm tại quán karaoke "Q. C." tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai do Trần Thị Hằng (là chủ quán).

Tại đây, K. vay của Hằng 23,5 triệu đồng để gửi về cho gia đình, giải quyết công việc cá nhân và thỏa thuận làm công việc tiếp viên karaoke cho Hằng (ăn ở tại quán), nhưng đến ngày 2/10/2024, do thấy có người nói nhân viên trong quán bị đánh nên K. không muốn làm việc cho Hằng nữa, K. tự liên hệ với bạn ở ngoài xã hội tìm cách đưa mình ra khỏi quán.

Bạn của K. đã nhờ Bùi Văn Tiến chuộc ra với số tiền 24,5 triệu đồng rồi đưa K. về thị xã Phước Long làm việc cho Tiến, công việc của K. là làm tiếp viên trong các quán karaoke do Tiến chỉ định, Tiến cũng thu tiền từ việc trên. Hiện cháu K. đã được giải cứu, về đoàn tụ với gia đình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.