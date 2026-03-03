Hà Nội 'thần tốc' phá dỡ loạt công trình để làm đường Vành đai 2,5
Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, quyết định việc triển khai dự án cũng như chỉnh trang diện mạo đô thị khu vực. Từ sau ngày 1/7/2025, đặc biệt là sau Thông báo số 117 ngày 13/12/2025 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc liên quan đến dự án, các đơn vị cơ sở đã tập trung nhân lực, tăng cường vận động, đối thoại để tháo gỡ vướng mắc.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 3/3 tại khu vực từ đường Cầu Giấy vào Khu đô thị mới Dịch Vọng (phường Cầu Giấy), nhiều máy xúc, xe tải được huy động để tháo dỡ các hạng mục cuối cùng.
Người thu mua phế liệu tranh thủ thu gom sắt thép, vật liệu còn lại sau khi các công trình trong diện giải tỏa bị phá dỡ tại khu vực dự án đường Vành đai 2,5.
Theo quy hoạch, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài khoảng 285km, gồm 5 tuyến chính là Vành đai 1, 2, 3, 4, 5 và 2 tuyến hỗ trợ là Vành đai 2,5 và 3,5.
Hiện Vành đai 2 và Vành đai 3 cơ bản khép kín nhưng còn một số đoạn chưa hoàn thiện.
Đối với Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã hoàn tất giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2025 và thông xe kỹ thuật từ 14/1/2026. Tính đến tháng 3/2026, khoảng 350m mặt đường (từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục) đã hoàn thành thảm bê tông nhựa; các đoạn còn lại đang thi công lớp cấp phối đá dăm để chuẩn bị thảm mặt đường. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành cuối năm 2026, song nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị, phấn đấu về đích trước dịp 2/9/2026.
Các tuyến Vành đai 2,5; 3,5; 4 đang được triển khai, còn Vành đai 5 dự kiến khởi công vào quý IV/2026.