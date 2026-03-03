Xung đột tại Trung Đông: Cập nhật tình hình Người Việt tại các quốc gia vùng Vịnh

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, chiều 2-3 (giờ địa phương), các Đại sứ Việt Nam tại vùng Vịnh cho biết chưa ghi nhận các trường hợp công dân Việt Nam tại địa bàn bị thương vong hay thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của xung đột khu vực, trong bối cảnh những diễn biến tại Trung Đông có nguy cơ đẩy khu vực vào một chiến tranh toàn diện.

Thương vong ở Trung Đông kể từ ngày 28-2 đến ngày 1-3. Đồ họa: Al Jazeera - Việt hóa: Thanh Long

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, cộng đồng người Việt Nam tại Qatar hiện có khoảng 500 người. Tính đến 16 giờ ngày 2-3 (giờ địa phương), Đại sứ quán chưa ghi nhận các trường hợp công dân Việt Nam bị thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Đại sứ quán đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm công tác bảo hộ công dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Đại sứ quán thường xuyên theo dõi sát tình hình, phối hợp với Bộ Ngoại giao Qatar và cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin, kịp thời phát khuyến cáo an ninh tới cộng đồng người Việt. Các cảnh báo được đăng tải rộng rãi trên các kênh thông tin của Đại sứ quán và cộng đồng.

Cơ quan đại diện cũng duy trì liên lạc, đề nghị công dân chủ động đăng ký, cập nhật thông tin để phục vụ công tác bảo hộ, di tản khi cần thiết; đồng thời xây dựng, rà soát các phương án bảo hộ và sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

Trong trường hợp cần bảo hộ và hỗ trợ khẩn cấp, công dân Việt Nam tại Qatar liên hệ với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +974 77088920; Email: vietnamembassy.doha@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại UAE có hơn 4.000 người, tất cả bà con trong cộng đồng đều an toàn.

Hiện có 84 hành khách và 6 thuyền viên là công dân Việt Nam đang mắc kẹt UAE, đã liên lạc với Đại sứ quán để nhờ hỗ trợ.

Trước diễn biến an ninh khu vực phức tạp, Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì liên lạc và chủ động cập nhật, cảnh báo sớm tới cộng đồng qua Facebook, WhatsApp và các kênh thông tin chính thức.

Cơ quan đại diện đề nghị bà con sẵn sàng cho tình huống xấu, lưu ý khu vực rủi ro cao và an toàn, đồng thời trấn an tinh thần cộng đồng; tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trụ sở, cập nhật phương án bảo hộ và sơ tán công dân Việt Nam khỏi UAE khi cần thiết.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, bà con liên hệ với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +971 50 129 9789.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait, hiện có gần 200 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Kuwait. Tính đến thời điểm 16 giờ ngày 2-3 (giờ Kuwait), Đại sứ quán chưa ghi nhận các trường hợp công dân Việt Nam bị thương vong hay thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của xung đột.

Đại sứ quán vẫn liên tục ra thông báo khuyến cáo đối với công dân Việt Nam tại Kuwait. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, bà con liên lạc với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +965 9975 8155/+965 2531 1450.

Khói bốc lên ở Beirut - Lebanon sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: AP

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi kiêm nhiệm Bahrain và Oman cho biết, tính đến chiều 2-3, Đại sứ quán chưa ghi nhận thông tin gì về trường hợp công dân Việt Nam bị thương vong do xung đột tại các địa bàn này.

Hiện có khoảng 6.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Ả Rập Saudi, Bahrain và Oman. Đại sứ quán tiếp tục bám sát tình hình và triển khai công tác bảo hộ công dân trong mọi tình huống.

Đại sứ quán đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và hướng dẫn của chính quyền sở tại; hạn chế di chuyển không cần thiết; chủ động chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cá nhân và gia đình.

Trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi để được hỗ trợ kịp thời qua số điện thoại: +966 114547887/+966 595731500, Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết. Công dân Việt Nam đang ở Iran và Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. + Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Israel: +972.555.025.616, email: giooctv.mofa@gmail.com hoặc +972.508.783.373, email: thuynb.mofa@gmail.com. + Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber) + Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com



