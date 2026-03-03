Cục trưởng Cục Quản lý Dược vừa ký ban hành quyết định về việc thu hồi 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng thuộc danh mục kèm theo quyết định.

Theo nội dung văn bản, việc thu hồi được thực hiện căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm; cùng Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra trên cơ sở kết luận tại kỳ họp lần thứ 42 của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN diễn ra ngày 20 đến 21/11/2025 và Biên bản họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 ngày 17 đến 18/11/2025 tại Jakarta, Indonesia.

Lý do thu hồi là nhằm tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm có chứa chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane theo kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Về trách nhiệm thực hiện, các công ty có tên trong danh mục kèm theo phải gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm do mình đưa ra thị trường; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm.

Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/3/2026.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ quan này có trách nhiệm thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng; đồng thời giám sát việc thực hiện.

Sở Y tế cũng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin rộng rãi tới các cơ sở buôn bán, người sử dụng, tránh tiếp tục lưu hành các sản phẩm thuộc diện thu hồi; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Riêng Sở Y tế tại các địa phương nơi có doanh nghiệp trong danh mục phải giám sát việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/4/2026. Giám đốc các công ty liên quan và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Danh sách cụ thể:



