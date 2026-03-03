Rằm tháng Giêng 2026: Nên cúng trong nhà hay ngoài trời để đón tài lộc?

Ngày Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày trăng tròn đầu tiên của một năm. Đây là một trong những lễ tiết quan trọng trong năm nên dân gian ta có câu: "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng".



Vào ngày này người Việt Nam thường cúng Rằm tháng Giêng tại nhà hoặc đi lễ Chùa để cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với bản thân và gia đình mình.

Vào ngày này không ít người băn khoăn: Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời mới đúng phong tục? Dưới đây là giải đáp dựa trên quan niệm truyền thống và tư vấn của chuyên gia.

Thông thường lễ cúng Rằm tháng Giêng được các gia đình tiến hành vào chính Rằm, tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch, bởi theo tục xưa truyền lại, đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện các nghi thức thờ cúng.

Mâm cỗ Rằm tháng Giêng nên ưu tiên sự thanh tịnh. Ảnh minh họa.

Ngày 15 âm lịch là thời điểm trăng sáng nhất đầu năm, Đức Phật sẽ giáng lâm, phù hộ độ trì cho chúng sinh. Chỉ cần gia chủ thực hiện thành tâm thì ắt đạt được nhiều điều như ý muốn, cả năm gia đình bình an, may mắn.

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa phải bắt buộc phải thực hiện cúng Rằm tháng Giêng vào ngày 15 âm lịch do không phải gia đình nào cũng có điều kiện thuận lợi để tiến hành việc này.

Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời?

Người Việt thường rất coi trọng lễ cúng này, vì vậy mà việc cúng lễ cũng trang trọng hơn những dịp cúng rằm khác trong năm. Đa phần mọi người thường làm lễ mặn để cúng gia tiên và lễ ngọt hay lễ chay để cúng Phật.



Ngày nay, bên cạnh việc làm lễ mặn cúng Rằm tháng Giêng ở nhà, một số hộ gia đình còn chuẩn bị lễ ngọt lên chùa dâng lên Phật. Tuy địa điểm cúng rằm có thể khác nhau nhưng mục đích chung vẫn là cầu bình an và sức khỏe cho gia đình, con cháu ngoan ngoãn, công việc ổn định, học hành tấn tới.

Như vậy, mọi người có thể làm lễ cúng Rằm tháng Giêng ở nhà, nếu nhà thờ Phật thì làm lễ dâng Phật, ngoài ra, việc dâng lễ lên chùa có thể thực hiện hoặc không chứ không bắt buộc, điều này còn phụ thuộc vào kinh tế của từng hộ gia đình.

Tuy nhiên, việc thờ cúng ở nhà lại nảy sinh một câu hỏi, đó là ta nên thực hiện lễ cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời, hay nên tiến hành đồng thời ở cả hai nơi?

Theo ý kiến của các chuyên gia, việc cúng rằm nên tiến hành ở cả trong nhà và ngoài trời để tỏ lòng thành kính với Thần Phật, gia tiên, những người có công với đất nước, thể hiện lòng tưởng nhớ và đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn.

Vì thế, ngoài mâm lễ cúng gia tiên trong nhà, các gia đình có thể làm một mâm cỗ cúng ngoài trời đơn giản hơn để cảm ơn trời đất, thần linh, đức phật...

Theo các chuyên gia, mâm lễ to hay nhỏ không quan trọng bằng sự thành tâm. Gia chủ nên biện lễ sao cho phù hợp, tránh lãng phí.

Gia chủ nên trưng bày nhiều hoa quả tươi, bánh ngọt, chè xôi. Đặc biệt nên thắp thêm đèn, nến để tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ (tục thắp đèn Nguyên tiêu).

Không gian thờ tự cần trang nghiêm, sạch sẽ. Trong thời gian hành lễ, các thành viên trong gia đình cần giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã, tránh tranh cãi để giữ sự thanh tịnh.

Ngoài ra, Rằm tháng Giêng còn là dịp để mọi người làm việc thiện, phóng sinh, thả đèn hoa đăng, dọn dẹp bàn thờ gia tiên,..