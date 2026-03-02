Mâm cúng Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026: Chuẩn bị sao cho tấn tài tấn lộc cả năm

Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên tiêu hay lễ Thượng nguyên, từ lâu đã trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Việt.



Rằm tháng Giêng (tức 15/1 âm lịch) là ngày lễ quan trọng trong năm. Vào ngày này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cúng dâng lên trời Phật, tổ tiên, ông bà để cầu cả năm sung túc, đủ đầy, sức khỏe.

Thông thường tùy vào điều kiện, mỗi gia đình sẽ cúng vào các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chuẩn bị mâm lễ, chọn ngày giờ hay tiến hành nghi thức cúng Rằm tháng Giêng đúng cách.

Theo phong tục của người Việt, vào ngày Rằm tháng Giêng, các gia đình thường làm mâm cỗ cúng dâng lên tổ tiên, ông bà. Ảnh minh họa.

Cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 ngày, giờ nào đẹp?

Rằm tháng Giêng năm 2026 (tức 15/1/2026 âm lịch) rơi vào thứ Ba, ngày 3/3/2026 dương lịch.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, có 3 khung giờ tốt để cúng Rằm tháng Giêng trong ngày 15/1 âm lịch gồm giờ Mão (5h-7h); giờ Tỵ (9h-11h) và giờ Thân (15h-17h).

Theo chuyên gia, nếu cúng Rằm tháng Giêng vào ngày 14/1, gia chủ có thể chọn khung giờ Thìn (7h-9h); giờ Mùi (13h-15h) và giờ Dậu (17h-19h).

Năm nay, ngày chính lễ Rằm tháng Giêng rơi vào giữa tuần, nhiều gia đình có thể do bận công việc sẽ cúng vào ngày 12 hoặc 13 âm lịch.

Tuy nhiên, tương tự các dịp lễ Tết khác, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Chuyên gia cho rằng, gia chủ có thể cúng vào đúng ngày Rằm tháng Giêng mà không cần quá khắt khe trong việc chọn giờ đẹp nếu điều kiện không cho phép.

Mâm cúng Rằm tháng Giêng

Mâm cúng Phật (Lễ chay): Gồm hương, hoa, trà, quả (ngũ quả), xôi gấc (tượng trưng cho may mắn), chè trôi nước (cầu mong vạn sự viên mãn) và các món rau củ thanh tịnh. Tuyệt đối không để đồ mặn lên bàn thờ Phật.

Mâm cúng Gia tiên (Lễ mặn): Điển hình là "4 bát, 6 đĩa" gồm bát ninh măng, bát mọc, bát miến, bát bóng. Các đĩa gồm thịt gà luộc (ngậm hoa hồng), giò chả, nem rán, dưa hành và bánh chưng. Phẩm vật cần tươi ngon, bày trí cân đối.

Văn khấn rằm tháng Giêng

Dưới đây là văn khấn Rằm tháng Giêng theo sách "Văn khấn cổ truyền Việt Nam"- NXB Văn hoá Thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!