Lưu ý mới của Cục Thuế về thủ tục giảm trừ gia cảnh năm nay, hàng triệu người lao động lưu ý!

Theo đó, Công văn số 2586/TCS25-NVDTPC hướng dẫn quy trình đăng ký mã số thuế và đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh, đặc biệt đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thứ nhất, đối với cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 22 Thông tư 86/2024/TT-BTC:

- Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thông qua cơ quan chi trả thu nhập có thể ủy quyền cho cơ quan chi trả đăng ký thuế cho bản thân hoặc người phụ thuộc.

- Nếu cá nhân có thu nhập tại nhiều nơi trong cùng kỳ tính thuế, chỉ được ủy quyền đăng ký tại một cơ quan chi trả thu nhập duy nhất để được cấp mã số thuế.

- Sau khi được cấp mã số thuế, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị chi trả khác để phục vụ khấu trừ, kê khai, nộp thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Văn bản ủy quyền Mẫu 41/UQ-ĐKT;

- Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Cơ quan chi trả thu nhập:

- Tổng hợp thông tin cá nhân theo mẫu 05-ĐK-TH-TCT;

- Tổng hợp thông tin người phụ thuộc theo mẫu 20-ĐK-TH-TCT;

- Gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thứ hai, về đăng ký và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

Theo điểm i và tiết h.2.1.1.1 điểm h khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

- Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.

- Trường hợp thay đổi nơi làm việc, phải thực hiện đăng ký lại như đăng ký lần đầu.

Đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 9 triệu đồng/tháng:

- Nộp 02 bản đăng ký người phụ thuộc cho tổ chức trả thu nhập;

- Đơn vị trả thu nhập lưu 01 bản, nộp 01 bản cho cơ quan thuế cùng thời điểm nộp tờ khai TNCN.

Thứ ba, trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế:

Theo điểm c khoản 2 Điều 22 Thông tư 86/2024/TT-BTC, Trường hợp cá nhân quy định tại điểm k, n khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế.

Địa điểm nộp hồ sơ:

- Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu

- Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công d o các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.