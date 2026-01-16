Từ 2026, lương bao nhiêu mới phải đóng thuế TNCN: Cách tính theo mức giảm trừ gia cảnh mới

Mức giảm trừ gia cảnh mới từ kỳ tính thuế 2026

Theo Điều 1 Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh mới được quy định như sau:

- Với bản thân người nộp thuế: GIảm trừ gia cảnh tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương tăng từ 132 triệu đồng/năm lên 186 triệu đồng/năm).

- Với mỗi người phụ thuộc: Tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng/mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng/mỗi người phụ thuộc.

Như vậy, mức tăng này tương đương khoảng 40% so với trước đây. Theo đó, một số mức thu nhập phổ biến phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo bảng giảm trừ gia cảnh mới đã tính các chi phí được trừ, được miễn khác gồm:

- Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

- Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

- Các khoản không tính thuế thu nhập cá nhân như một số khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa…

Tham khảo bảng thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động dưới đây:

STT Số người phụ thuộc Thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công/tháng Tổng thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công/năm Không có > 15,5 triệu đồng > 186 triệu đồng Có 01 người phụ thuộc > 21,7 triệu đồng > 260,4 triệu đồng Có 02 người phụ thuộc > 27,9 triệu đồng > 334,8 triệu đồng Có 03 người phụ thuộc > 34,1 triệu đồng > 409,2 triệu đồng Có 04 người phụ thuộc > 40,3 triệu đồng > 483,6 triệu đồng

Cách tính thuế TNCN 2026 theo mức giảm trừ gia cảnh mới

Song song với mức giảm trừ gia cảnh mới, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 cũng được ban hành và có hiệu lực từ 01/7/2026 nhưng các quy định về tiền lương, tiền công tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ 01/01/2026.

Theo khoản 1 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, công thức tính thuế TNCN với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định như sau:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế không phân biệt nơi trả thu nhập x thuế suất tại Biểu thuế lũy tiến từng phần

Đồng thời, các thành phần trong công thức trên như sau:

- Thu nhập tính thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo công thức:

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập chịu thuế nhận được trong kỳ tính thuế - các khoản đóng góp và các khoản giảm trừ.

Như vậy, cách tính thuế TNCN 2026 như sau:

Thuế TNCN = [ (Tổng thu nhập chịu thuế - các khoản đóng góp và giảm trừ) x thuế suất lũy tiến từng phần

Trong đó:

- Tổng thu nhập chịu thuế nhận được trong kỳ tính thuế gồm các khoản:

+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

+ Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền/không bằng tiền dưới mọi hình thức;

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác trừ các khoản:

* Phụ cấp, trợ cấp ưu đãi người có công;

* Phụ cấp quốc phòng, an ninh;

* Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (nếu có);

* Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

* Phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả;

* Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

* Trợ cấp một lần khi sinh con/nhận nuôi con nuôi;

* Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động;

* Trợ cấp hưu trí một lần; Trợ cấp tuất hàng tháng;

* Các khoản trợ cấp khác về bảo hiểm xã hội;

* Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm;

* Trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội;

* Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác không mang tính chất tiền lương, tiền công do Chính phủ quy định.

- Các khoản đóng góp gồm:

* Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có);

* Đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung;

* Mua bản hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức do Chính phủ quy định.

- Các khoản giảm trừ:

+ Giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế 15,5 triệu đồng/tháng và với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo:

* Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa;

* Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học;

* Khoản đóng góp vào các tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong đó, các tổ chức, cơ sở và các quỹ này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không vì mục tiêu lợi nhuận.

+ Khoản chi cho y tế, giáo dục, đào tạo của người nộp thuế, người phụ thuộc.

- Biểu thuế luỹ tiến từng phần: Thay vì 07 bậc như trước đây tại khoản 2 Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì nay biểu thuế này chỉ còn 05 bậc như sau: