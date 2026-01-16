Bán cuộn băng keo 2.000 đồng, cây bút 5.000 đồng cũng phải xuất hóa đơn điện tử mất 500 đồng, có cách nào giảm chi phí này không? - Cục Thuế trả lời

Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Chiều 15/1, Cục Thuế - Bộ Tài chính phối hợp với báo Tuổi Trẻ và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?".

Tại hội thảo, một hộ kinh doanh đặt câu hỏi: Chúng tôi là hộ kinh doanh thuộc nhóm 2, doanh thu trên 1 tỷ đồng bắt buộc phải xuất hóa đơn qua máy tính tiền.

Những đơn hàng của chúng tôi nhỏ lẻ, từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng… ví dụ cuộn băng keo 2.000, bán cây bút 5.000 nhưng vẫn phải xuất hóa đơn điện tử. Chúng tôi vẫn xuất hóa đơn VAT bình thường, nhưng khi kết hợp sử dụng phần mềm tính tiền rồi liên kết hóa đơn điện tử, chúng tôi phải mua số hóa đơn và chữ ký số, phát sinh chi phí khoảng 500 đồng hoặc hơn cho một đơn bán ra. Trong khi đơn hàng 2.000 đồng chỉ lãi mấy trăm đồng, vì vậy chi phí 500 đồng thì quá nhiều, có cách nào để chúng tôi bớt được chi phí đó không?

Ngoài ra, nhiều người bán hàng nhỏ lẻ, lớn tuổi còn yếu về công nghệ, xác suất trả hàng lớn. Khách hàng mua 2 gói mì 10.000 đồng vẫn có thể trả lại 1 gói mì. Lúc này lại phát sinh nghiệp vụ hóa đơn, phải sửa, phải xuất hóa đơn thay thế. Có cách nào đơn giản hơn không?

Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế trả lời: Những băn khoăn về ứng dụng, hóa đơn thì không phải là vấn đề mới. Do đó, Cục Thuế cũng thẳng thắn nhận khuyết điểm trước quý hộ kinh doanh về những câu hỏi mà bà con nêu ra.

Ông Sơn cho biết các cơ quan thuế sẽ tiếp tục đồng hành, giải đáp, hướng dẫn cho hộ kinh doanh. Ông cũng đề nghị các nhà cung cấp giải pháp tách riêng các gói phần mềm bao gồm quản lý hoạt động bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử, phản ánh kế toán, khai thuế, nộp thuế.

"Chúng tôi đang tính toán, chỉ khoảng 20 đến 50 đồng cho một tờ hóa đơn. Do đó, tôi đề nghị tách ra rõ ràng trong việc này. Tôi công khai vấn đề này vì chúng tôi nắm được và hiện nay có khoảng 37 trên 126 nhà cung cấp giải pháp có các phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử miễn phí 1–3 năm đầu.

Vì vậy, đề nghị các trưởng thuế và trưởng cơ sở thuế rà soát lại, bà con nào chưa được tiếp cận với các gói này thì cần được hướng dẫn, có cán bộ, người lao động của các đơn vị đó hỗ trợ để bà con không còn băn khoăn", ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Một vấn đề nữa mà cơ quan thuế đã chuẩn bị là mở cổng chatbot AI và sẽ gắn với các câu hỏi, thắc mắc, trả lời bằng giọng nói. Ví dụ, người dùng mô tả tình huống thì hệ thống sẽ hướng dẫn cụ thể. Cục Thuế cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin như nghĩa vụ của người nộp thuế là gì, có nợ thuế hay không, có bị cấm xuất nhập cảnh hay không…

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thuế cho biết đang gấp rút hoàn thiện để gắn các cụm câu hỏi – câu trả lời này vào hệ thống chatbot AI, gắn với ETax Mobile và nằm trên nền tảng VNeID.

"Các mốc thời gian 28/2 tháng và 30/4 là những mốc mà chúng tôi sẽ sẵn sàng đồng hành cùng bà con, để không xảy ra sai sót trong việc phản ánh kế toán và thực hiện nghĩa vụ. Chúng tôi cũng rất mong các nhà cung cấp giải pháp, các điểm cầu và các địa phương chú ý minh bạch, công khai các chi phí, hoặc nếu nói là miễn phí, ưu đãi thì phải thực chất, để tránh tình trạng cam kết không đúng với thông điệp gửi tới quý hộ kinh doanh. Đây là vấn đề mà chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ", ông Mai Sơn bày tỏ.

Bổ sung thêm, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết: Khi bán hàng thông thường, người bán vẫn phải biết một gói mì Omachi hay một gói mì cay có giá bao nhiêu để thực hiện trả lại. Khi đã có hóa đơn điện tử, dù là hóa đơn điện tử tích hợp với máy bán hàng, thì khi trả lại hàng, hóa đơn điều chỉnh cũng phải được xuất lại.

Nếu không ghi nhận lại thì sẽ rất khó. Trước đây, bán hàng 100.000 mới phải xuất hóa đơn, còn bây giờ bán hàng thế nào cũng phải xuất hóa đơn. Hiện nay, có những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo xử lý rất nhanh, nên việc điều chỉnh có thể thực hiện dễ dàng. Các chức năng như giọng nói cũng được tăng cường, giúp các bác, các cô lớn tuổi, không thành thạo máy tính vẫn có cơ hội thực hiện thuận tiện hơn.