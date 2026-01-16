Nữ chủ hụi Lê Thị Bích Thủy lãnh án 7 năm tù

Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên án 7 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Bích Thủy (42 tuổi, thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Thị Bích Thủy

Theo cáo trạng, vào năm 2014, qua các mối quan hệ, Thủy đã rủ nhiều người tham gia chơi hụi, với bản thân làm chủ hụi để thu tiền hoa hồng. Ban đầu, Thủy mở các dây hụi với mức đóng góp 500.000 đồng và 1.000.000 đồng mỗi tuần, sau đó tạm dừng.

Đến đầu tháng 3/2022, Thủy mở thêm 3 dây hụi, mỗi dây 5.000.000 đồng với chu kỳ 15 ngày để các hụi viên tham gia. Trong thời gian này, vì thiếu tiền chi tiêu và trả nợ, Thủy lợi dụng việc một số hụi viên không đến tham gia khui hụi, đã tự ý lấy tên của họ để hốt hụi, nhằm chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 25/12/2022, Thủy tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt của các hụi viên số tiền trên 830 triệu đồng.