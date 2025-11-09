Chủ hụi ở Hà Nội ôm tiền tỷ của hàng chục người rồi bỏ trốn

Đối tượng Thảo. Ảnh CACC

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Kim Thị Thảo (SN 1968, thường trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; trước là huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, năm 2022, lợi dụng lòng tin, Thảo đã thu tiền đóng hụi của 35 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Thảo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an thông báo, người dân phát hiện đối tượng Thảo có thể báo cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT 0378728888), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.