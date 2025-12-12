Toàn cảnh chính sách mới về thuế năm 2026: Bất ngờ với biểu thuế mới và mức giảm trừ kỷ lục người dân và doanh nghiệp không thể bỏ qua

Thuế thu nhập cá nhân sẽ có nhiều thay đổi Người có thu nhập 17 triệu/tháng chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 Những “đại gia” từng bị khởi tố tội trốn thuế: Bài học pháp lý đắt giá

Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1.7.2026

Sáng ngày 10/12/2025, Quốc hội vừa thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cùng nhiều nội dung điều chỉnh trong Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Một số quy định mới đáng chú ý như sau:

Tăng ngưỡng chịu thuế TNCN, GTGT cho hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

Điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.

Mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng cũng được điều chỉnh tương ứng lên 500 triệu đồng/năm.

Cá nhân, hộ kinh doanh được tính thuế theo thu nhập thực tế

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 03 tỷ đồng: Luật mới bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí), áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ.

Cá nhân, hộ kinh doanh thuộc đối tượng trên được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Thay đổi biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Theo luật mới, biểu thuế lũy tiến từng phần đã giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Luật đã nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại hai mức thuế suất trung gian. Trong đó, thuế suất 15% ở bậc 2 được giảm xuống 10%, thuế suất 25% ở bậc 3 được giảm xuống còn 20%.

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

Áp thuế 2% với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Mức thuế thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất là 2%.

Mức thuế chuyển nhượng BĐS = Giá chuyển nhượng x 2%

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.

Áp thuế 0,1% với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng

Mức thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng được quy định bằng 0,1% giá chuyển nhượng từng lần.

Mức thuế chuyển nhượng vàng miếng = 0,1 x giá chuyển nhượng

Chính phủ được giao quy định ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

2. Tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 1.1.2026

Theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, các mức giảm trừ được điều chỉnh như sau:

- Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế: 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm).

- Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc: 6,2 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

So với mức giảm trừ hiện hành là 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, mức mới tăng hơn 40%, phản ánh sự thay đổi phù hợp với tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP giai đoạn 2020 - 2025.

3. Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia từ 1.1.2026

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 chính thức có hiệu lực từ 1.1.2026 với nhiều nội dung mới, đáng chú ý là lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, nước ngọt, thuốc lá:

Thời điểm Thuốc lá Rượu từ 20 độ trở lên Rượu dưới 20 độ Bia Nước giải khát hàm lượng đường trên 5g/100ml 1.1.2026 65% 35% 65% 1.1.2027 2.000 đồng/bao 70% 40% 70% 8% 1.1.2028 4.000 đồng/bao 75% 45% 75% 10% 1.1.2029 6.000 đồng/bao 80% 50% 80% 1.1.2030 8.000 đồng/bao 85% 55% 85% 1.1.2031 10.000 đồng/bao 90% 60% 90%

Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2026

Theo Nghị quyết 109/2025/UBTVQH15, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn tục giảm 50% trong năm 2026 như mức thuế áp dụng trong năm 2025 (trừ nhiên liệu bay).

Cụ thể, Điều 1 Nghị quyết 109/2025/UBTVQH15 quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1.1.2026 đến hết ngày 31.12.2026 được như sau:

TT Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa) 1 Xăng, trừ etanol lít 2.000 2 Nhiên liệu bay lít 1.500 3 Dầu diesel lít 1.000 4 Dầu hỏa lít 600 5 Dầu mazut lít 1.000 6 Dầu nhờn lít 1.000 7 Mỡ nhờn kg 1.000

Từ ngày 1.1.2027 trở đi được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 (tức sẽ mức thuế sẽ tăng trở lại nếu không có Nghị quyết tiếp tục giảm).

5. Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Theo Nghị quyết 216/2025/QH15, thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ được kéo dài đến hết ngày 31/12.2030.

Quy định này tiếp nối các nghị quyết trước đó, bao gồm Nghị quyết số 55/2010/QH12, Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14, nhằm hỗ trợ người sử dụng đất nông nghiệp trong việc giảm bớt gánh nặng thuế.

6. Tiêu chí ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử từ 01/01/2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư 33/2025/TT-BKHCN quy định tiêu chí doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp phải đáp ứng một trong các nhóm tiêu chí sau:

- Tiêu chí về sử dụng sản phẩm chip bán dẫn trong nước

- Tiêu chí về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Tiêu chí về thiết kế sản phẩm

- Tiêu chí về phát triển chuỗi cung ứng trong nước và chuyển giao công nghệ