Cơ quan Thuế Thanh Hóa nói gì về tiệm vàng doanh thu 5.000 tỉ đồng, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng?

Sáng 11-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện lãnh đạo Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin lý giải về việc Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung - tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa có doanh thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nhưng nộp thuế 10 triệu đồng/tháng.

Tiệm vàng Kim Chung có doanh thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đại diện Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa, ngành nghề kinh doanh vàng bạc, theo Luật quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Luật doanh nghiệp thì kinh doanh vàng đang nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi phí (kê khai).

Thuế GTGT có giá mua vào và giá bán ra, doanh thu bán ra trừ đi giá trị mua vào, sẽ ra giá trị tăng thêm. Giá trị tăng thêm sẽ nhân với thuế suất 10%. "Lý do tại sao doanh thu 100 tỉ đồng, nhưng nếu mua vào 110 tỉ đồng, thì họ sẽ lỗ. Còn nếu họ mua 90 tỉ đồng mà doanh thu 100 tỉ đồng, thì họ sẽ lời 10 tỉ đồng. Nếu họ lời 10 tỉ đồng, thì lúc đó mới tính thuế, chứ không phải tính thuế 10% cả 100 tỉ đồng như tổng doanh thu"- đại diện Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa lý giải.

Về thuế Luật doanh nghiệp, khi doanh nghiệp có lợi nhuận, họ sẽ khấu trừ các khoản theo quy định như trả lương cho người lao động, điện nước, thuê mặt bằng... còn bao nhiêu thì sẽ tính thuế 20% theo quy định. "Tôi ví dụ doanh nghiệp có lợi nhuận 10 đồng, trừ hết các chi phí còn 2 đồng, thì lúc đó 2 đồng sẽ phải chịu thuế doanh nghiệp, còn nếu lỗ thì không phải đóng. Chính vì thế, nghe tổng doanh thu có vẻ lớn, nhưng việc nộp thuế thấp nó cũng có cái lý của nó. Chứ không phải doanh thu của anh 5.000 tỉ đồng, anh phải đóng thuế cả 5.000 tỉ đồng"- đại diện Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa cho hay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cũng theo đại diện Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa, theo luật thuế quy định, doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế. Trong khi, cơ quan thuế sẽ căn cứ theo chứng từ hóa đơn kê khai, sổ sách để kiểm tra, giám sát. Các doanh nghiệp, khi đăng ký sẽ có 1 tài khoản ngân hàng để giao dịch. Tài khoản đó cơ quan thuế sẽ kiểm soát và đề nghị ngân hàng có thể cung cấp để chứng minh giao dịch. Còn doanh nghiệp giao dịch ngoài tài khoản này, thuế không thể kiểm soát được, đặc biệt qua tài khoản cá nhân.

Đại diện Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết trong quá trình kiểm soát việc nộp thuế của tiệm vàng Kim Chung đã thấy có bất thường trong giao dịch của một tài khoản cá nhân, từ đó đã báo cáo cơ quan công an. "Chúng tôi cũng thấy được lỗ hổng này, nhưng chức năng, nhiệm vụ không được điều tra chuyên sâu như các cơ quan khác, vì thế cũng có nhiều khó khăn"- đại diện Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa chia sẻ.

Chủ tiệm vàng chỉ đạo lập nhiều tài khoản để trốn thuế

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng Kim Chung trên phố Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960); cùng cháu ruột là Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng, gây thất thoát thuế nhà nước với số tiền rất lớn.

Nguyễn Thu Nga là người có vai trò giúp sức để chủ tiệm vàng Kim Chung trốn thuế. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an xác định, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12-2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Để qua mắt cơ quan chức năng, có nhiều thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình tham gia giúp sức. Trong đó, có Nguyễn Thu Nga (là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.