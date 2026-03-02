Khơi thông miệng cống, người đàn ông bị nước cuốn tử vong

Sáng 2-3, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước cuốn trôi xuống cống dẫn đến tử vong.

Người dân và lực lượng chức năng dùng máy múc mở nắp cống đưa nạn nhân ra ngoài

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 1-3, sau khi đi làm về, ông Đỗ Văn H. (SN 1981; thuê trọ trên đường Triệu Quang Phục, phường Thành Nhất) thấy mưa lớn, rác ứ đọng che kín miệng cống trước nhà nên ra khơi thông.

Trong lúc đang dọn rác, ông H. không may bị dòng nước cuốn xuống cống và trôi một đoạn khoảng 200 m.

Phát hiện vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, dùng máy múc mở nắp cống để đưa nạn nhân ra ngoài. Ông H. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, gia đình ông H. có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê trọ tại phường Thành Nhất. Sau sự việc, nhiều người dân và nhà hảo tâm đã hỗ trợ quan tài, gạo và tiền mặt để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.