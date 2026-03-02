Tình hình người Việt ở Qatar - nơi hứng hàng chục tên lửa Iran

Xin Đại sứ cho biết hiện có bao nhiêu người Việt sinh sống, làm việc ở Qatar và họ có ở gần những khu vực bị ảnh hưởng bởi bom đạn, tên lửa hay không?

Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp: Khoảng 500 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Qatar . Phần lớn trong số này là công nhân kỹ thuật làm việc cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và xây dựng, kết cấu công trình thép tiền chế (Qatar Energy, Qatar Gas, North Oil, Freejin) tại các công trình ngoài khơi, ven biển và một số khu công nghiệp. Khoảng 30-40 người là kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, nhân viên văn phòng làm việc tại khu vực thủ đô Doha. Một số là người Việt kết hôn với người nước ngoài, một số lao động làm việc cho các cơ sở nhỏ lẻ và khoảng 7-8 sinh viên đang theo học diện học bổng trao đổi sinh viên hoặc du học tự túc.

Đa số công dân ta làm việc và cư trú tại những khu cách xa căn cứ quân sự Al Udeid của Mỹ.

Khói bốc lên từ một khu vực theo hướng Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar. Ảnh: Gulf News.

Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông lan rộng, Qatar đóng cửa không phận, cộng đồng người nước ngoài ở Qatar hiện có ổn định, an toàn không, thưa Đại sứ?

Qatar đóng cửa không phận từ trưa ngày thứ Bảy (28/2), do tình hình căng thẳng. Từ trưa đến tối 1/3, Iran đã bắn tên lửa vào Doha 6 lần, tổng số khoảng 70-75 quả tên lửa, chủ yếu nhắm mục tiêu là căn cứ quân sự Al Udeid của Mỹ cách thủ đô Doha khoảng 40 km về phía Nam.

Trước diễn biến an ninh sở tại, các kế hoạch ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt nhằm bảo đảm an toàn cộng đồng và duy trì dịch vụ thiết yếu. Báo cáo thực địa ghi nhận tổng số người bị thương lên 16, kèm thiệt hại vật chất hạn chế ở một số khu vực. Bộ Nội vụ cho biết, lực lượng Phòng vệ Dân sự đã xử lý một vụ cháy nhỏ tại Khu Công nghiệp, nguyên nhân do mảnh vỡ rơi xuống sau khi đánh chặn tên lửa.

Nói chung, tình hình tại Qatar ổn định, an toàn. Cộng đồng người nước ngoài và người bản xứ Qatar ổn định tâm lý, chấp hành tốt quy định và hướng dẫn của các cơ quan an ninh và dịch vụ công sở tại. Đến nay chưa có thiệt hại đáng kể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Qatar hồi tháng 10/2024. Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp ngồi bên cạnh Thủ tướng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã phản ứng ra sao trước bối cảnh hiện nay?

Đại sứ quán thường xuyên liên hệ với cộng đồng thông qua Ban liên lạc cộng đồng, các nhóm lao động làm việc cho các công ty và các đầu mối trong cộng đồng để nắm bắt tình hình, thống kê, cập nhật thông tin, xây dựng kênh liên lạc thường xuyên, kịp thời trao đổi, thông tin tình hình an ninh và hướng dẫn trong các tỉnh huống khẩn cấp của sở tại tới cộng đồng, nhất là sau vụ việc diễn ra vào tháng 6/2025 (Iran đáp trả Mỹ, phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Doha) và vụ Israel phóng tên lửa vào khu phức hợp Văn phòng của Hamas tại Doha vào tháng 9/2025.

Để ứng phó tình hình hiện nay trong bối cảnh leo thang xung đột giữa Mỹ/Israel và Iran, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã triển khai các công việc liên quan bảo hộ công dân.

Một là , nắm sát tình hình thực tế, gửi cảnh báo an ninh đến cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, chú ý theo dõi, cập nhật thống tin cảnh báo về an ninh các trang mạng truyền thông tại địa bàn.

Hai là, gửi thông báo đến cộng đồng người Việt Nam, đề nghị đăng ký thông tin cá nhân phục vụ công tác bảo hộ công dân trong tình huống khủng hoảng.

Ba là, xây dựng kế hoạch, phương án bảo hộ, sơ tán công dân Việt Nam khỏi Qatar trong trường hợp khẩn cấp.

Bốn là , theo dõi chặt chẽ tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong nước, sở tại và các đầu mối liên lạc trong cộng đồng để trao đổi thông tin, phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở cơ quan, cán bộ, nhân viên, thành viên gia đình Đại sứ quán Việt Nam và bà con cộng đồng và chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Do tình hình xung đột leo thang căng thẳng, chính quyền Qatar khuyến cáo người dân ở trong nhà, hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Anh chị em Đại sứ quán và gia đình ở nhà, làm việc từ xa, theo dõi tình hình, các cháu ở nhà học online.

Cảm ơn Đại sứ.

Nguyễn Quốc (thực hiện)