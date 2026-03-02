Vụ hộp bánh phát nổ trong bệnh viện: Hé lộ tình tiết mới từ camera an ninh

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại một phòng bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh vào sáng 1/3, khiến một phụ nữ bị bỏng, nhiều vật dụng trong phòng bị hư hỏng.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh - nơi xảy ra vụ hộp bánh phát nổ sáng 27/2. Ảnh: Hưng Lợi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 27/2, tại phòng bệnh số E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình, tầng 6, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (địa chỉ số 299, Khóm 10, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra một vụ nổ.

Thời điểm trên, bà P.T.G. (SN 1979), mẹ của bệnh nhân L.M.L. (SN 2001), đang điều trị tại phòng E609, phát hiện một hộp bánh đặt dưới gầm giường nên nhặt lên kiểm tra. Khi vừa mở hộp, bất ngờ phát nổ khiến bà G. bị thương nhẹ ở tay và chân. Lúc này trong phòng có 5 bệnh nhân đang điều trị.

Vụ nổ làm cháy màn cửa sổ, cháy sém tủ đầu giường, gối, mền và chiếu. Một số linh kiện điện tử, vỏ ống nước bị cháy sém được ghi nhận tại hiện trường. Rất may, sự việc không gây thiệt hại nghiêm trọng về người và không làm lửa lan sang các khu vực lân cận.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy. Khoa Chấn thương chỉnh hình nhanh chóng di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng sang các phòng khác nhằm đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh.

Nhận tin báo, Công an phường Nguyệt Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Qua trích xuất camera an ninh của bệnh viện, cơ quan chức năng bước đầu xác định khoảng 22h40 ngày 26/2, N.T.N. (SN 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) mang theo một hộp bánh hiệu Danisa đến phòng E609 thăm bệnh nhân L.M.L. và ở lại đến sáng hôm sau mới rời đi.

Đến khoảng 7h30 ngày 27/2, bà G. phát hiện hộp bánh đặt dưới gầm giường, không rõ của ai nên cầm lên kiểm tra thì xảy ra vụ nổ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, làm rõ động cơ, mục đích và nguyên nhân cụ thể của vụ việc.