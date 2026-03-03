CSGT rút súng khống chế tài xế xe tải "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn

Video: Lực lượng CSGT Quảng Ninh khống chế, kiểm tra nồng độ cồn tài xế cố tình "thông chốt"

Khoảng 20h ngày 2/3, Tổ công tác số 5 phối hợp cùng Tổ cơ động số 8 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn , ma tuý tại tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng với tài xế điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 14C-222.64 để kiểm tra. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa xe vào làn để kiểm tra thì tài xế bất ngờ lái xe lách khỏi hàng, tăng ga bỏ chạy theo hướng phường Vàng Danh.

Lực lượng CSGT khống chế tài xế xe tải cố tình bỏ chạy gây nguy hiểm trên đường.

Ngay lập tức, tổ công tác sử dụng phương tiện chuyên dụng bám theo, phát tín hiệu còi, loa yêu cầu tài xế dừng xe nhưng tài xế vẫn không chấp hành, tiếp tục lái xe vào ngõ nhằm trốn tránh kiểm tra.

Khi xe chuyên dụng của lực lượng CSGT áp sát, lái xe tải cho xe lùi lại dẫn tới va chạm làm nứt vỡ đèn chiếu sáng bên phải của xe CSGT rồi tiếp tục bỏ chạy. Sau khi truy đuổi khoảng 1km, tổ công tác đã dừng được phương tiện.

Một cán bộ CSGT dùng súng để phối hợp cùng đồng đội khống chế tài xế xe tải.

Cơ quan chức năng xác định tài xế Vũ Văn Tuấn vi phạm nồng độ cồn và đang củng cố hồ sơ xử lý thêm hành vi chống người thi hành công vụ.

Qua kiểm tra, tài xế khai tên Vũ Văn Tuấn (SN 1991, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) và phụ xe là Lưu Thế Duy (SN 1997, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Tuấn cho thấy trong hơi thở của lái xe này có nồng độ ở mức 0,200 mg/lít khí thở. Test nhanh ma tuý cho kết quả âm tính.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, lập hồ sơ xử lý.