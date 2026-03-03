Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 3/3, khối không khí lạnh đã tác động đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ. Khu vực này xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ giảm khoảng 2 đến 3 độ so với những ngày trước.

Trước đó, vào ngày 5/2, thời điểm chính giữa mùa đông, nhiệt độ tại khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) lên tới 37,8 độ, là mức nhiệt cao rất hiếm gặp trong cao điểm mùa đông ở miền Bắc, theo số liệu vừa được công bố.

Trong ngày 3/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ảnh: Như Hoàn

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4.

Vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét. Các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Tại Hà Nội, ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16 đến 18 độ.

Dự báo nhiệt độ chi tiết

Ngày và đêm 3/3: Đông Bắc Bộ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ trung bình 20 đến 22 độ, vùng núi 18 đến 20 độ. Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An 18 đến 21 độ. Nhiệt độ trung bình 22 đến 24 độ.

Ngày và đêm 4/3: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An 15 đến 18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ trung bình 19 đến 21 độ, vùng núi 17 đến 19 độ.

Biển động mạnh, sóng cao tới 4m

Trên biển, tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng cao 2 đến 3m.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, sóng cao 2 đến 4m.

Từ đêm 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng cao 1 đến 2m.

Nguy cơ lốc, sét, mưa đá

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 3/3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, đồng thời tác động tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.