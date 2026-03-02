Miền Bắc sắp đón thêm một thay đổi lớn về thời tiết từ đêm nay: Nhiệt độ giảm nhanh, mưa rét lan rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 2/3, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trước khi đón đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến 25-28 độ C.

Dự báo khoảng đêm 2/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, hầu hết các địa phương ở Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 3/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét về đêm và sáng; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ rét rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, khu vực vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Ảnh minh hoạ

Tại Hà Nội, từ đêm 2/3 đến ngày 3/3 dự báo có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 3/3, trời chuyển rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–18 độ C.

Trên biển, từ đêm 2/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4 m. Từ đêm 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1-2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 3/3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt rét và mưa dông được nhận định có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng của cây trồng; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn có thể tác động xấu đến hoạt động khai thác, đánh bắt và lưu thông của tàu thuyền.