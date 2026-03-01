Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cực mạnh tràn về, trời chuyển rét: Nhiệt độ giảm sâu bao nhiêu độ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/3, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trước thời điểm đón đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Ảnh minh hoạ

Dự báo khoảng đêm 2/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số địa phương thuộc Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối 2/3 đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông.

Từ ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét về đêm và sáng; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Tại Hà Nội, từ đêm 2/3 đến ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 3/3, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18°C.

Trên biển, từ gần sáng 3/3, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Từ chiều 3/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1-2m.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, từ ngày 3/3, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt rét này có thể ảnh hưởng đến đàn gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn cũng có thể tác động xấu đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.