Người dân ùn ùn kéo vào đền Trần lúc nửa đêm

Theo nhiều nguồn sử liệu khác nhau, bao gồm tài liệu chính sử, dòng họ Trần đã dấy nghiệp từ vùng đất Tức Mặc (nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Người xưa đã coi đây là vùng đất địa linh, nơi đã sản sinh ra những nhân kiệt nổi tiếng võ công, văn trị ở thời đại nhà Trần, một thời kỳ lịch sử được đánh giá là giai đoạn phát triển tới đỉnh cao của văn minh Đại Việt.