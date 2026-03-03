Người dân ùn ùn kéo vào đền Trần lúc nửa đêm

Video người dân ùa vào đền sau lễ khai ấn:
Lễ khai ấn đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng là nghi lễ trọng tâm trong lễ hội truyền thống khai ấn đền Trần đầu xuân. Đêm 2/3 (tức 14 tháng Giêng), nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức cổ truyền. Từ 20h, các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Bảo Lộc, mở đầu chuỗi hoạt động chính của đêm khai ấn.
Vào 22h, đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, các vị vua nhà Trần, tri ân công lao to lớn của vương Triều Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Sau nghi lễ dâng hương là nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường, trình chúc văn khai ấn. Đại diện Nhà đền, 14 cụ cao niên họ Trần khu dân cư Tức Mặc cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khai ấn trong nội cung đền Thiên Trường theo nghi thức truyền thống.
Ông Phạm Hồng Thái - Chủ tịch UBND phường Nam Định - đọc diễn văn khai ấn. Lễ hội truyền thống đền Trần, trong đó có lễ khai ấn, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là điển lệ của dòng họ Trần thực hiện tại Tiên Miếu (cung Tức Mặc xưa - đền Thiên Trường nay), với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn “Tích phúc vô cương”.
Ngày nay, lễ hội không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc ta. Ngay sau nghi lễ khai ấn, trời có mưa nhỏ.
Theo nhiều nguồn sử liệu khác nhau, bao gồm tài liệu chính sử, dòng họ Trần đã dấy nghiệp từ vùng đất Tức Mặc (nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Người xưa đã coi đây là vùng đất địa linh, nơi đã sản sinh ra những nhân kiệt nổi tiếng võ công, văn trị ở thời đại nhà Trần, một thời kỳ lịch sử được đánh giá là giai đoạn phát triển tới đỉnh cao của văn minh Đại Việt.
Nơi diễn ra lễ khai ấn là cụm di tích đền Trần - chùa Phổ Minh (làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường xưa) - nơi phát tích của vương triều Trần. Đây từng được coi là kinh đô thứ hai của Đại Việt ở thế kỷ 13-14.
Cụm di tích gồm đền Thiên Trường thờ 14 vị hoàng đế nhà Trần và Thủy tổ họ Trần, đền Cố Trạch thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, đền Trùng Hoa thờ tượng 14 vị vua Trần.
Người dân bám hàng rào để theo dõi lễ khai ấn.
Những lá ấn được đóng dấu trang trọng, sau đó dâng lên các đình, chùa trên địa bàn và phát cho nhân dân, du khách từ sáng 15 tháng Giêng.
Người dân chờ đợi thâu đêm để vào đền.
Dự kiến lượng du khách về tham dự lễ khai ấn, phát ấn đền Trần năm 2026 đông hơn các năm trước. Công an tỉnh Ninh Bình huy động tối đa lực lượng, phương tiện, lập nhiều vòng bảo vệ. Lực lượng tham gia phương án chia thành 5 vòng bảo vệ, trong đó có 4 vòng trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực đền Trần với hàng chục chốt và nhiều tổ tuần tra. Tổ Phòng, chống tội phạm của công an phường Nam Định mặc thường phục, làm nhiệm vụ tuần tra, phòng ngừa tội phạm trộm cắp, móc túi trong khu vực đền Trần.
Sau khi kết thúc lễ khai ấn, khoảng 0h30 ngày 3/3, lực lượng chức năng mở hàng rào sắt để người dân vào đền chiêm bái. Ban tổ chức liên tục phát loa thông báo lịch trình lễ hội.
Dòng người ùn ùn kéo vào đền Trần. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, dù lượng khách đổ về rất đông nhưng tình trạng chen lấn, gây nguy hiểm cho du khách hầu như không xảy ra. Tại lễ hội năm 2026, ban tổ chức điều chỉnh thời gian phát ấn phục vụ nhân dân và du khách thập phương vào 5h sáng thay vì 2h sáng như thông báo ban đầu.