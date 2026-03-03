Du khách Việt kẹt ở Trung Đông kể cảm giác "đứng giữa ranh giới sinh tử"

Đêm trắng vì tiếng còi báo động

Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh, gồm Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào những quốc gia này, để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Theo The Mirror, du khách tại Jordan, Oman, Syria, Lebanon, Yemen và Iraq được chính quyền khuyến cáo thận trọng tối đa trước nguy cơ xung đột lan rộng.

Anh Lý Thành Cơ liên tục gặp sự cố mắc kẹt tại Jordan trong thời điểm nổ ra xung đột vũ trang giữa Iran và Israel. Theo thông tin mới cập nhật, anh Lý Thành Cơ đặt được vé trên chuyến bay từ Jordan đi Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào sáng 3/3, sau đó sẽ tìm cách để trở về Việt Nam.

Travel blogger Thành Cơ kẹt lại Jordan.

"Nhiều người hỏi tôi về cảm xúc khi kẹt giữa hai làn tên lửa của Iran và Israel. Ban đầu khi nhận tin về chiến sự và chuyến bay bị hủy, tôi trơ cảm xúc, bất lực vì không biết phản ứng ra sao. Chứng kiến pháo đạn trên bầu trời, tôi càng thấy mình nhỏ bé, đứng giữa ranh giới sinh tử", anh Thành Cơ nói và cho biết trước đó đặt vé chuyến bay của hãng Turkish Airlines từ Jordan đi Istanbul nhưng bị hủy.

Theo anh Lý Thành Cơ, tình hình tại khu vực biên giới Jordan phức tạp. Anh tận mắt chứng kiến tên lửa từ phía Iran bay tới và bị phía Israel đánh chặn ngay trên bầu trời. Ở khu vực Biển Chết, âm thanh giống như còi báo động liên tục kêu. Tin nhắn kêu gọi người dân đi tìm nơi trú ẩn liên tục được gửi đến. Khách sạn mà anh Lý Thành Cơ và nhóm bạn đang lưu trú hầu như không có khách.

Tình trạng đáng lo ngại ở Dubai khiến thực phẩm khan hiếm, đường phố vắng người.

Trong khi đó, tại Dubai (UAE), anh Duy An trải qua một đêm không ngủ khi nhận được cảnh báo tên lửa tấn công khu vực khách sạn lúc nửa đêm. "Cả đêm tôi thức trắng, rất bất an. Cách 1-2 tiếng lại có tiếng nổ ở phía xa, âm thanh dội lại cửa kính khách sạn. Vé máy bay từ Dubai sang Barcelona của tôi đã bị hủy. Hãng hàng không thông báo khách hàng được đổi vé trong thời gian tới", anh An nói.

Chị Ngô Ngọc Gia Hân - du học sinh Việt Nam tại Dubai - ghi lại khoảnh khắc hoảng loạn khi tòa nhà ký túc xá rung lắc. "Hầu hết ứng dụng mua hàng tạp hóa ở Dubai đều ngừng hoạt động. Thực phẩm có dấu hiệu vơi dần. Chính quyền đã khuyến cáo người dân tích trữ nước, nhiên liệu", chị Hân chia sẻ. Khi tòa nhà rung lắc, Gia Hân cố gắng đặt xe để rời khỏi ký túc xá nhưng không có tài xế nào nhận.

Trải nghiệm nhớ đời

Tối 2/3, anh Mạc Trần Trung Hiếu - du khách Việt kẹt lại Oman giữa hành trình Hà Nội tới Đức - chia sẻ với PV Tiền Phong trải nghiệm "nhớ đời" trong chuyến công tác tới Berlin (Đức). Anh Hiếu là hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Berlin do Qatar Airways khai thác, khởi hành sáng từ sân bay Nội Bài, quá cảnh tại sân bay Hamad (Doha).

Sau gần 8 giờ bay, khi chuẩn bị đến Doha, cơ trưởng bất ngờ thông báo không thể tiếp cận không phận và phải chuyển hướng sang sân bay Muscat (Oman). Thời điểm máy bay hạ cánh, sân bay gần như quá tải vì không có sự chuẩn bị trước.

"Ngay sau khi đáp, tôi cùng đoàn phải mất thêm 7 giờ ngồi đợi ngay trên máy bay để theo dõi tình hình chiến sự, sau đó là hơn 7 giờ chờ làm thủ tục nhập cảnh, xử lý các vấn đề phát sinh và di chuyển về khách sạn. Điều may mắn là hãng hàng không sắp xếp cho mỗi hành khách một phòng riêng thoải mái ngay trong đêm, kèm theo dịch vụ ăn uống trọn gói tại khách sạn", anh Hiếu nói.

Tình hình giao thông và các trung tâm thương mại, điểm mua sắm quanh khách sạn anh Hiếu lưu trú. Ảnh: NVCC.

Trải qua hai ngày ở Oman, anh Hiếu chủ yếu sinh hoạt ở khách sạn, chờ tin tức tích cực hơn từ hãng hàng không. Do hành lý ký gửi vẫn ở trên máy bay, anh Hiếu cùng mọi người trong đoàn tranh thủ ra ngoài mua thêm đồ thiết yếu.

"Khoảng 10h sáng 2/3 (theo giờ địa phương), Qatar Airways thông báo hành khách cần tiếp tục chờ đợi thêm ít nhất 24 giờ nữa để có những cập nhật mới nhất về lịch trình bay và không phận. So với một số nước trong khu vực, tình hình ở Oman khá an toàn.

Tôi đang tìm kiếm phương án xử lý để về Việt Nam, không tới Đức như dự kiến nữa. Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi quen biết thêm nhiều đồng hương cùng cảnh ngộ. Mọi người nhanh chóng kết nối, hỗ trợ về mặt thông tin và động viên nhau giữ tinh thần lạc quan", anh Hiếu chia sẻ với PV Tiền Phong .

Siêu mẫu Minh Tú cũng kẹt lại Oman khoảng một ngày. Đến sáng 2/3, cô và chồng may mắn rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng và quá cảnh tại Bangkok.