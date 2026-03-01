Chặn xe Airblade không biển số lúc nửa đêm, CSGT phát hiện điều bất thường của thanh niên SN 2009

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 22h30 ngày 28/2/2026, trong ca tuần tra kiểm soát ban đêm trên tuyến đường liên phường Phương Liễu (Bắc Ninh), Tổ CSGT Quế Võ do Trung tá Nguyễn Văn Chương làm tổ trưởng cùng 5 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đã phát hiện một xe mô tô Honda Airblade màu xám - đỏ - đen lưu thông không gắn biển kiểm soát.

Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Người điều khiển được xác định là S.S.H. (sinh năm 2009, trú tại thôn Seo Cán Hồ, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai). Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không có giấy phép lái xe và cũng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của phương tiện. Đáng chú ý, trong cốp xe có một biển kiểm soát mang số 24AA-27942.

Chiếc xe bị công an thu giữ sau 4 tháng kể từ vụ trộm cắp tài sản

Nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, dù thời điểm đã khuya, tổ công tác vẫn triển khai xác minh nhanh đặc điểm phương tiện, đối chiếu số khung, số máy và rà soát dữ liệu liên quan. Quá trình đấu tranh cho thấy lời khai của người điều khiển có nhiều điểm mâu thuẫn.

Trước các tài liệu, thông tin được xác minh, S.S.H. thừa nhận chiếc xe đang sử dụng là tài sản do trộm cắp mà có. Vụ trộm được thực hiện tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội vào khoảng đầu tháng 10/2025, tức cách thời điểm kiểm tra khoảng 4 tháng. Sau khi lấy trộm, đối tượng sử dụng phương tiện này cho đến khi bị phát hiện.

Chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe được xác định là anh G.A.P. (sinh năm 1988, trú tại thôn Cốc Phà, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

Tổ CSGT Quế Võ đã bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Phương Liễu tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ việc kiểm tra một phương tiện không gắn biển số trong đêm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện dấu hiệu của một vụ trộm cắp tài sản xảy ra nhiều tháng trước đó. Vụ việc cho thấy công tác tuần tra, kiểm soát giao thông không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nam An