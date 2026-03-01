Phá két sắt trộm nhiều vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng: Gã thanh niên "lên đời" xe xịn, sắm túi hiệu

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Huỳnh Lợi (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, tối 26/2, bà V.K.N. (SN 1970, ngụ ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh) đến Công an xã trình báo về việc nhà bà bị người lạ đột nhập nhà lấy đi nhiều vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Bà N. cho biết, tối cùng ngày, bà khóa cửa nhà cùng chồng đi công chuyện. Khi về kiểm tra bà N. phát hiện két sắt để trong phòng ngủ bị kẻ gian kéo ra khu vực nhà vệ sinh và dùng vật cứng đập phá lấy đi toàn bộ số tiền, vàng bên trong.

Nguyễn Huỳnh Lợi (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) cùng tang vật

Bà N. cho biết, tài sản bị mất gồm gần 50 triệu đồng tiền mặt, 26 chỉ vàng 24kara (dạng nhẫn), 40 chỉ vàng loại 18kara (nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc, vòng đeo tay)… trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Nhận tin, Công an xã Vĩnh Châu phối hợp với Phòng PC02 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera xung quanh khu vực và xác định được nhân dạng và phương tiện di chuyển của nghi can.

Hiện trường, cửa sau nhà bà N. bị cạy phá bung. Nhà có 3 phòng ngủ có cửa sổ dạng cửa lùa, 2 cửa sổ bị cắt tạo thàng khoảng trống đủ một người chui lọt. Căn nhà được rào bằng hàng rào lưới B40, một đoạn lưới B40 bị kéo nghiêng ra phía ngoài đường.

Nhà bà N. có gắn 2 camera, các camera này ghi nhận hình ảnh 1 đối tượng nam mặc áo thun màu xanh, quần ngắn và đi trên xe gắn máy. Hình ảnh camera khá mờ nên gây khó khăn cho việc xác định đối tượng gây án.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án là người ở địa phương khác đến. Thời gian gần đây, đối tượng có xuất hiện trên địa bàn xã Vĩnh Châu, sống lang thang, không nơi cư trú, nghề nghiệp ổn định.

Nhiều tổ công tác tiếp tục lần theo các manh mối, dấu vết và xác định đối tượng này thường xuyên sống tại bên kia biên giới Campuchia, nhiều khả năng đối tượng đã thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép. Bên cạnh đó, công an liên hệ với các đồn biên phòng nhờ phối hợp hỗ trợ bắt giữ đối tượng; các trinh sát di chuyển theo nhiều hướng đến địa bàn các tỉnh, thành phố lân cận để truy dấu vết.

Sau nhiều ngày truy xét, công an đã bắt được nghi can gây ra vụ trộm là Nguyễn Huỳnh Lợi khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Công an thu hồi được 5 sợi dây chuyền vàng, 8 vòng tay, 2 lắc, 16 nhẫn, 5 chiếc bông tai, xe Vario 125 màu xanh, 2 ĐTDĐ và hơn 43 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, Lợi khai sau khi điều nghiên quan sát nhà bà N. thấy bà N. cùng chồng thường xuyên vắng nhà nên đột nhập vào phá két sắt trộm số tài sản trên. Có tiền Lợi tiêu xài cá nhân, mua xe tay ga mới và 2 ĐTDĐ, quần áo mới, túi hiệu... cho đến khi bị bắt.