Bắt đối tượng truy nã toàn quốc Phạm Thị Mỹ Chi sinh năm 1998

Duy Anh, Theo phunumoi.net.vn 10:47 03/03/2026
Trước đó, Phạm Thị Mỹ Chi phạm tội Trộm cắp tài sản trên địa bàn xã La Ngà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sáng 3/3, Công an phường Long Khánh cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã Phạm Thị Mỹ Chi, sinh năm 1998, quê quán tỉnh An Giang tội "trộm cắp tài sản " để Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Bắt đối tượng truy nã toàn quốc Phạm Thị Mỹ Chi sinh năm 1998- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Phạm Thị Mỹ Chi tại Công an phường Long Khánh (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngày 4/8/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Thị Mỹ Chi.

Ngày 28/2, qua các biện pháp nghiệp vụ và Công an phường Long Khánh đã bắt được Chi đang lẩn trốn trên địa bàn khu phố 18, phường Long Khánh và bàn giao Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

