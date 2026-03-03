Tạm giữ tài xế xe bán tải "tạt đầu" chèn ngã người đi xe máy chở trẻ em

Ngày 3-3, tin cho biết Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) tạm giữ tài xế ô tô bán tải "tạt đầu" xe máy chở 3 người khiến các nạn nhân ngã ra đường trên phố Đỗ Mười.



Thời điểm xe bán tải tạt đầu xe máy. Ảnh: Gif

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video cho thấy hồi 21 giờ 15 phút ngày 27-2, ô tô bán tải màu ghi xám đang lưu thông trên đường Vành đai 3 đã bất ngờ "tạt đầu" xe máy. Bị "tạt đầu" bất ngờ, người điều khiển xe máy cùng người phía sau bế một trẻ em ngã xuống đường, sát cạnh là chiếc xe tải hạng nặng đang chạy cùng chiều.

Ngay sau khi "tạt đầu" làm đổ xe máy, tài xế ô tô đã điều khiển chiếc xe bán tải bỏ đi. Ngã xuống đường, song rất may mắn là cả 3 người trên xe máy đều không bị chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều cán phải.

Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: V.N.

Ngày 2-3, Công an phường Hoàng Mai đã làm việc với tài xế ô tô bán tải "tạt đầu" làm ngã 3 người đi xe máy.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức dựng lại hiện trường vụ việc để điều tra, xác minh.