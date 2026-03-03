Belotero Việt Nam công bố gương mặt đại diện đầu tiên – Bs Lê Tuấn Anh – Founder Carina Beauty Clinic

Lễ công bố đại sứ 2026 diễn ra tại Thiso Mall Sala, TP HCM vào ngày 23/1. Đại diện ban tổ chức cho biết sự kiện vừa vinh danh bác sĩ Lê Tuấn Anh, vừa kỷ niệm 20 năm Belotero hình thành và phát triển tại thị trường thẩm mỹ toàn cầu.

Bác sĩ Lê Tuấn Anh và hai khách mời - NSƯT Kim Tuyến và ca sĩ Xuân Nghi. Ảnh: AH

Đại diện Belotero đánh giá bác sĩ Lê Tuấn Anh là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng và đào tạo chuyên môn, hiện giữ vai trò founder Carina Beauty Clinic. Hai bên có chung quan điểm trong triết lý làm đẹp tự nhiên, hiệu quả lâu dài, lấy sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm.

Trước đó, tại sự kiện quốc tế "Belotero – Nature Is In The Details" (Vẻ đẹp trong từng chi tiết) diễn ra tại Hàn Quốc, Merz Aesthetics diễn ra ngày 14/1 chọn Song Hye Kyo là đại sứ Belotero châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Vẻ đẹp và khí chất ở ngưỡng U50 của ngôi sao Song Hye Kyo tại sự kiện ra mắt đại sứ thương hiệu. Ảnh: Merz Aesthetics

Một trong những biểu tượng nhan sắc vượt thời gian và có sức ảnh hưởng của châu Á, Song Hye Kyo không chỉ đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế mà còn là hiện thân rõ nét cho triết lý của Belotero – vẻ đẹp đích thực được kiến tạo từ sự tinh tế, hài hòa và tôn trọng bản sắc cá nhân.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện tại Hàn Quốc, bác sĩ Lê Tuấn Anh cũng vinh dự được trao cúp chứng nhận đại sứ thương hiệu Belotero tại thị trường Việt Nam năm 2026. Phía thương hiệu cũng nhận định bác sĩ Lê Tuấn Anh có tư duy thẩm mỹ hiện đại, liên tục cập nhật xu hướng, công nghệ và phác đồ trị liệu mới từ các quốc gia phát triển. "Sự đồng điệu trong triết lý, tầm nhìn tạo nền tảng vững chắc cho cuộc hợp tác giữa Belotero Việt Nam và bác sĩ Lê Tuấn Anh", người đại diện nói thêm về quyết định chọn đại sứ thương hiệu.

Ông Trần Mỹ, đại diện Belotero Việt Nam, trao hoa và kỷ niệm chương cho bác sĩ Lê Tuấn Anh. Ảnh: AH

Đảm nhận vai trò mới, bác sĩ Lê Tuấn Anh cho biết sẽ đồng hành Belotero trong các hoạt động chuyên môn, đào tạo và chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về thẩm mỹ y khoa lành tính, khoa học.

Đồng tình ý kiến trên, đại diện Belotero lý giải qua chuỗi chương trình hợp tác, họ kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh hơn nữa triết lý làm đẹp bền vững, hướng đến xây dựng chuẩn mực thẩm mỹ chuẩn y khoa, phù hợp đặc điểm lẫn nhu cầu của khách hàng Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức chào đón hàng trăm khách mời, trong đó có nhiều diễn viên, ca sĩ, kols, điển hình là NSƯT Kim Tuyến, "chị đẹp" Xuân Nghi, diễn viên Bích Ngọc,...

Phía ban tổ chức cho biết không khí buổi công bố đại sứ sôi động nhưng vẫn giữ được tính trang trọng. Đây còn là dịp để khách mời giao lưu, cập nhật xu hướng thẩm mỹ mới và chia sẻ góc nhìn về vai trò của chất làm đầy trong việc kiến tạo vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa.

Theo thông tin từ website thương hiệu, Belotero xuất xứ từ Thụy Sĩ, được phát triển dựa trên công nghệ mới và và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn trong y học thẩm mỹ. Qua hai thập niên, đơn vị liên tục đổi mới, nghiên cứu nhằm hoàn thiện danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới chuyên môn lẫn khách hàng.

"Tại Việt Nam, Belotero được nhiều bác sĩ thẩm mỹ ưu tiên nhờ khả năng tích hợp mô mềm, đáp ứng vẻ tự nhiên, hạn chế biến chứng. Sự kiện công bố đại sứ 2026 là bước tiến quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa thương hiệu chất làm đầy từ Thụy Sĩ và một bác sĩ trong nước", đại diện thương hiệu nói thêm.