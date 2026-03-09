Livestream diệt ma, bắt quỷ trên TikTok: Lời khai khó tin của “bác sĩ tâm linh” Nguyễn Hoàng Long

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, trú TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định. Cuối năm 2018, Long nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tiền của người khác. Đối tượng lên mạng internet tìm hiểu các video “trừ tà, bắt quỷ” rồi học theo.

Đối tượng Đỗ Hoàng Long tại cơ quan Công an

Đến tháng 10/2024, Long tạo dựng hình ảnh bản thân là “bác sĩ tâm linh” có khả năng “soi âm bói dương, dự tri thiên cơ, chữa bệnh tâm linh”. Đối tượng thường xuyên livestream, đăng tải các video với nội dung trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên các tài khoản tiktok và facebook. Đồng thời, Long công khai số điện thoại có đăng ký tài khoản zalo để người xem liên hệ.

Khi có người liên hệ, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Sau đó, đối tượng bịa đặt nhiều thông tin như nạn nhân bị vong âm theo, ma quỷ ám, duyên âm quấy phá; nếu không làm lễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng nhằm buộc nạn nhân tiếp tục chuyển thêm hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân rồi thực hiện các động tác đọc nhẩm, múa tay trong khoảng 15–30 phút để tạo niềm tin, trong khi thực tế không có bất kỳ tác dụng nào.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ, bằng thủ đoạn trên, Long đã lừa đảo 3 nạn nhân với tổng số tiền gần 70 triệu đồng, trong đó có 2 nạn nhân ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Long đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Long khai nhận, "Mặc dù bản thân tôi không có khả năng tiêu diệt ma nhưng tôi vẫn lên trên TikTok tự phong mình là "bác sĩ tâm linh" có khả năng diệt trừ ma. Đối với trường hợp ở xa thì tôi "xuất hồn" để diệt trừ ma, nhưng thực tế thì tôi không làm được.

Sau đó nhiều người xem livestream đã tìm đến tôi và tôi đưa ra những thông tin không đúng sự thật như có vong theo, đất nhà họ có ma, họ có duyên âm cản trở tình duyên và phải xử lý. Khi đó họ nhờ tôi xử lý thì tôi sẽ đưa ra các mức chi phí từ 3-15 triệu để họ chuyển cho tôi. Thông qua các cuộc gọi video tôi làm các động tác diệt trừ ma hoàn toàn không có thật" .

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.