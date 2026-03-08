Bắt quả tang bà chủ Cao Thị Thu Hồng, thu giữ 27 tấn tang vật

Công an tỉnh An Giang ngày 7/3 cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam với số lượng lớn.‎

Trước đó, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an xã Châu Phú bất ngờ kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1, địa chỉ số 615, tổ 24, ấp Chánh Hưng, xã Châu Phú, tỉnh An Giang, phát hiện bắt quả tang Cao Thị Thu Hồng (sinh năm 1982, cư trú xã Châu Phú) đang điều hành, chỉ đạo Nguyễn Văn Khả (sinh năm 1994) và Tô Văn Ưa (sinh năm 1995, cùng cư trú xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) bốc vác phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng lên xe ô tô tải để giao cho khách theo đơn đặt hàng.

Khi bị kiểm tra bất ngờ, lợi dụng đêm tối một số đối tượng đã kịp thời bỏ trốn.

Lực lượng chức năng lấy mẫu giám định - Ảnh: Công an An Giang

Tại hiện trường, Tổ công tác kiểm tra, phát hiện thu giữ khoảng 27,1 tấn phân bón, gồm phân bón đã phối trộn và chưa phối trộn, cùng 03 xe ô tô tải và nhiều tang vật liên quan. Cụ thể, tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1 (số 615, tổ 24, ấp Chánh Hưng, xã Châu Phú, tỉnh An Giang), lực lượng chức năng phát hiện thu giữ khoảng 14,2 tấn phân bón (gồm 4,55 tấn phân bón đã phối trộn chứa trong 91 bao và 9,65 tấn phân chưa phối trộn chứa trong 193 bao), cùng 01 xe ô tô tải.

Kiểm tra nhanh 02 địa điểm thuộc cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1 (tại xã Thạnh Mỹ Tây và xã Châu Phú), Tổ công tác phát hiện thu giữ 12,9 tấn phân bón (gồm 4,1 tấn phân bón đã phối trộn chứa trong 82 bao và 8,8 tấn phân bón chưa phối trộn chứa trong 176 bao), cùng 02 xe ô tô tải và nhiều tang vật liên quan. Qua làm việc ban đầu xác định Cao Thị Thu Hồng cùng chồng đã tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, mua bán phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay.

Lực lượng Công an làm việc với Cao Thị Thu Hồng - Ảnh: Công an An Giang

Tổ công tác phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu mẫu giám định và lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, nhằm xử lý theo quy định pháp luật.