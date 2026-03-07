Bắt giám đốc Hoàng Văn Cường ở Vân Đồn, khám xét công ty phát hiện nhiều bí mật đáng ngờ bên trong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động) phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Quan Minh tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và chỗ ở của các đối tượng có liên quan, thu giữ hàng chục thùng tài liệu, dữ liệu điện tử, vũ khí quân dụng và chất ma túy.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh. Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Hoàng Văn Cường, tức Cường "cát" - Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật hình sự.

Ngoài bị can Hoàng Văn Cường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh còn khởi tố, bắt giam đối với Lưu Chí Hiếu, Bùi Quang Chung là nhân viên của Công ty TNHH Quan Minh về tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ vũ khí quân dụng". Bị can Hiếu, Chung là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Qua tài liệu thu thập được ban đầu cho thấy, bị can Hoàng Văn Cường (tên gọi khác là Cường "Cát") có nhiều đơn thư khiếu kiện phức tạp vượt cấp, gây mất tình hình ANTT trên địa bàn; bị can còn thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự (Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) ở các địa phương về làm nhân viên bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, bị can có nhiều mối quan hệ, được dư luận đặc biệt quan tâm. Để khẳng định quyết tâm chính trị, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm “núp bóng”, “xử lý không có vùng cấm”, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý nghiêm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, trừng trị nghiêm khắc những hành vi coi thường kỷ cương pháp luật, lợi dụng chức vụ để tư lợi, trục lợi từ tài nguyên quốc gia.

Cơ quan Công an cũng kêu gọi các cá nhân có hành vi sai phạm chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khai báo, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.