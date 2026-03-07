Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Khánh

07/03/2026
Lợi dụng lúc gia đình nạn nhân sơ hở sau bữa tiệc mổ heo, Nguyễn Đình Khánh đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với một cô gái khuyết tật, hạn chế khả năng nhận thức.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Khánh (38 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), để điều tra tội hiếp dâm.

Theo điều tra, Khánh đến Đắk Lắk làm thuê cho một người dân ở xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình sinh sống và làm việc tại đây, Khánh biết nhà bên cạnh có người con gái tên H. (31 tuổi) bị khuyết tật nặng, hạn chế về khả năng nhận thức và hành vi.

Nguyễn Đình Khánh tại cơ quan công an

Ngày 1/11/2025, Khánh đến giúp gia đình chị H. mổ heo. Đến 12h cùng ngày, Khánh được gia đình chị H. mời ở lại ăn nhậu. Sau khi ăn nhậu xong, Khánh thấy chị H. đang nằm một mình trong phòng nên đã lẻn vào rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong lúc Khánh đang thực hiện hành vi đồi bại thì bị người nhà chị H. phát hiện và trình báo công an.

