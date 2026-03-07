Ngày 8/3 và 20/10 khác nhau thế nào: Vì sao phụ nữ Việt Nam có “hai ngày dành riêng cho mình”?

G.H, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:59 07/03/2026
Trong một năm, phụ nữ Việt Nam có tới hai ngày được tôn vinh: 8/3 và 20/10. Cùng là dịp để nói lời yêu thương, tặng hoa, tặng quà… nhưng thực ra hai ngày này có nguồn gốc và ý nghĩa rất khác nhau.

8/3 – Ngày của phụ nữ toàn thế giới

International Women's Day (Ngày Quốc tế Phụ nữ) diễn ra vào 8/3 hằng năm, là dịp tôn vinh phụ nữ trên phạm vi toàn cầu.

Ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ở châu Âu và Mỹ vào cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, khi họ xuống đường đòi quyền được làm việc trong điều kiện tốt hơn, quyền bầu cử và quyền bình đẳng.

Đến năm 1910, tại Hội nghị Phụ nữ quốc tế ở Copenhagen, nhà hoạt động xã hội người Đức Clara Zetkin đã đề xuất chọn một ngày để tôn vinh và đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ trên toàn thế giới. Từ đó, 8/3 trở thành biểu tượng của bình đẳng giới và quyền phụ nữ.

Ngày 8/3 và 20/10 khác nhau thế nào: Vì sao phụ nữ Việt Nam có “hai ngày dành riêng cho mình”?- Ảnh 1.

Ngày nay, 8/3 được tổ chức tại nhiều quốc gia với các hoạt động:

  • Tôn vinh đóng góp của phụ nữ trong xã hội

  • Thảo luận về bình đẳng giới

  • Vinh danh các phong trào và thành tựu của phụ nữ

Ở Việt Nam, ngày này còn gắn với việc tưởng nhớ cuộc khởi nghĩa của hai nữ anh hùng dân tộc:

Hai Bà Trưng – biểu tượng cho tinh thần kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử.

20/10 – Ngày phụ nữ Việt Nam

Khác với 8/3, 20/10 là ngày dành riêng cho phụ nữ Việt Nam.

Ngày này gắn với sự kiện thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào 20/10/1930. Tổ chức này ra đời nhằm tập hợp, bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội.

Vì vậy, 20/10 mang ý nghĩa tôn vinh phụ nữ Việt Nam trong đời sống, gia đình và sự nghiệp, từ người mẹ, người vợ, người lao động cho tới những người đang đóng góp cho cộng đồng.

Ở Việt Nam, ngày này thường gắn với những hoạt động quen thuộc như:

  • Tặng hoa cho mẹ, vợ, bạn gái, đồng nghiệp nữ

  • Tổ chức hoạt động tôn vinh phụ nữ trong cơ quan, trường học

  • Các chương trình nói về vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ Việt Nam

Điểm khác nhau giữa 8/3 và 20/10

8/320/10
Phạm viQuốc tếViệt Nam
Nguồn gốcPhong trào đấu tranh của phụ nữ thế giớiNgày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Ý nghĩa chínhBình đẳng giới, quyền phụ nữTôn vinh phụ nữ Việt Nam
Tính chấtMang tính lịch sử – xã hội toàn cầuMang tính văn hóa – xã hội trong nước

Nhưng cuối cùng, điều quan trọng không chỉ là một ngày

Dù là 8/3 hay 20/10, điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là sự ghi nhận dành cho phụ nữ: những người vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình, vừa âm thầm giữ nhịp sống cho nhiều người khác.

Nhưng nhiều người cũng nói rằng:
Nếu sự tôn trọng và chia sẻ chỉ tồn tại trong một ngày, thì vẫn chưa đủ.

Có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của hai ngày này không nằm ở hoa hay quà, mà là nhắc mọi người nhớ rằng phụ nữ xứng đáng được trân trọng – mỗi ngày.

