Nữ hành khách đăng bài "tố" tài xế có hành vi sàm sỡ gây xôn xao dư luận

Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của một phụ nữ có tài khoản D.H. (quê Hà Tĩnh) tố tài xế của một hãng taxi có hành vi không đúng mực.

Theo nội dung nữ hành khách đăng tải vào ngày 6-3, trong lúc di chuyển, tài xế đã chạm tay vào đùi của mình, đồng thời thu thêm tiền. Người này đăng kèm hình ảnh chiếc xe biển số 38H-057.xx và kêu gọi mọi người không sử dụng dịch vụ của tài xế.

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Sau đó, mạng xã hội xuất hiện hai clip được cho là trích xuất từ camera hành trình trên xe, ghi lại cuộc trao đổi giữa tài xế và nữ hành khách.

Nội dung clip cho thấy tài xế chỉ nói về việc thu thêm tiền do hành khách mang nhiều hàng hóa, không nhắc đến việc chạm vào vùng nhạy cảm. Khi đến điểm dừng, tài xế báo giá chuyến đi 100.000 đồng và giải thích mức phí này đã được thỏa thuận trước. Nữ hành khách sau đó đồng ý chuyển khoản và nói sẽ “đánh giá” chuyến xe.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi trên mạng. Liên quan đến sự việc này, ngày 7-3, đại diện hãng taxi điện cho biết đơn vị đã làm việc với tài xế, người này khẳng định không có hành vi sàm sỡ.

Công ty cũng đã cùng tài xế đến Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình bày sự việc và tìm hiểu thêm thông tin từ phía nữ hành khách, nhưng được biết người này đã sang nước ngoài lao động.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo từ phía doanh nghiệp taxi. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc.

