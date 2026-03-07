Bộ Công Thương kích hoạt các kịch bản ứng phó biến động xăng dầu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 và Nghị quyết 23 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Bộ Công Thương đã xây dựng Kế hoạch 1081 triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, với mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm ổn định thị trường trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Thứ trưởng Tân, khi xây dựng các kịch bản điều hành cho năm 2026, Bộ Công Thương đã tính đến khả năng xuất hiện các cú sốc địa chính trị có thể ảnh hưởng tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu . Vì vậy, ngay khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, các kịch bản ứng phó trong khuôn khổ Kế hoạch 1081 đã được kích hoạt.

Trọng tâm của các giải pháp hiện nay là bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho nền kinh tế. Cùng với đó, Bộ Công Thương tăng cường giám sát thị trường và điều tiết cung cầu các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh chi phí logistics và rủi ro vận tải quốc tế có dấu hiệu gia tăng, nhằm ngăn ngừa các hiện tượng đầu cơ hoặc găm hàng có thể xảy ra khi thị trường biến động.

Song song với đó, Bộ Công Thương tăng cảnh báo sớm và nâng cao khả năng phản ứng linh hoạt của chuỗi cung ứng. Các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại nước ngoài được yêu cầu cập nhật liên tục diễn biến thị trường để cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh lộ trình vận chuyển hoặc phương thức thanh toán khi cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Đáng chú ý, trước những diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của tổ công tác này và sẽ thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày để phục vụ công tác điều hành trong bối cảnh tình hình đang diễn biến nhanh và khó lường.

Liên quan đến diễn biến giá xăng dầu, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, kỳ điều hành ngày 5/3 vừa qua ghi nhận mức tăng khá mạnh của các mặt hàng xăng dầu trong nước, phản ánh trực tiếp xu hướng đi lên của giá dầu và sản phẩm xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước được đặt lên hàng đầu. Bộ Công Thương đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu mối chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nhằm hạn chế rủi ro phụ thuộc vào một khu vực địa lý. Các doanh nghiệp được khuyến khích tăng cường ký kết các hợp đồng dài hạn với đối tác tại Đông Nam Á, Australia và Mỹ để bổ sung nguồn cung trong trường hợp các tuyến vận tải qua Trung Đông gặp gián đoạn.

"Bộ đang yêu cầu các thương nhân đầu mối duy trì nghiêm túc mức dự trữ lưu thông xăng dầu theo quy định, qua đó tạo dư địa ứng phó nếu thị trường thế giới có biến động bất thường. Còn các nhà máy lọc dầu trong nước duy trì sản xuất ổn định và ưu tiên điều tiết nguồn hàng cho thị trường nội địa nhằm bảo đảm nguồn cung”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói và cho biết đang tập trung chỉ đạo bình ổn thị trường và kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu để góp phần giữ vững cân đối lớn của nền kinh tế.

Ông Tân thông tin thêm, Bộ đang phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến cung cầu, đặc biệt đối với các mặt hàng nhạy cảm như xăng dầu, điện, khí đốt và sắt thép. Trong trường hợp xuất hiện yếu tố bất thường, Tổ điều hành thị trường trong nước sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên đề đột xuất để đánh giá tình hình và thống nhất các biện pháp điều hành, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến gây tác động dây chuyền đến mặt bằng giá chung.