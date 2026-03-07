Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn sau đêm liên hoan mừng 8/3

Đêm 6/3, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Nguyễn Chánh - Tú Mỡ (phường Yên Hòa).

Đội trưởng, Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết, do gần tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều người tụ tập liên hoan, dễ phát sinh tình trạng đã sử dụng rượu bia vẫn lái xe nên đơn vị chủ động bố trí lực lượng kiểm tra.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế đi qua khu vực ngã tư Nguyễn Chánh – Tú Mỡ (TP Hà Nội) đêm 6/3.

Cảnh sát đặt chóp nón, bố trí cán bộ, chiến sỹ để kiểm tra các tài xế ô tô, xe máy, người đi xe đạp lưu thông ở cả 2 chiều đường.

Đáng chú ý, khoảng 21h, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra đối với ô tô mang biển số 30B-004.xx do tài xế N.L.C. (sinh năm 1990) điều khiển. Kiểm tra cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao - 0,454mg/L khí thở, gấp 1,2 lần mức "kịch khung".

Tổ công tác đã lập biên bản với lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/L khí thở. Với lỗi này, tài xế C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. CSGT cũng niêm phong phương tiện, tạm giữ xe trong 7 ngày làm việc.

Cũng trong tối 6/3, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp vi phạm khác. Tài xế H.N.T. (sinh năm 1987, trú tại Hải Phòng) lái ô tô biển kiểm soát 29A-208.xx bị phát hiện nồng độ cồn 0,045 mg/L khí thở. Trình bày với CSGT, người này cho biết chỉ uống một chút rượu, bia trong bữa liên hoan chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ.

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế H.N.T. sau khi phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn.

Với lỗi trên, tài xế T. bị lập biên bản xử phạt hành chính 7 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Chiếc ô tô cũng bị niêm phong và tạm giữ 7 ngày.

Ngoài ra, tổ công tác cũng lập biên bản xử phạt tài xế N.K.T.V. (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30L-321.xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,049 mg/L khí thở.

Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ liên tục thay đổi vị trí cũng như thời gian kiểm tra để các tài xế vi phạm không thể né tránh. Anh nhấn mạnh: "Mục đích của lực lượng CSGT không phải để lập nhiều biên bản xử phạt mà là phòng ngừa các tài xế say xỉn điều khiển xe ra đường, giúp kiềm chế tai nạn giao thông".

Thực tế, nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia khi lái xe luôn hiện hữu. Ngay trong buổi tối 6/3, trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) xảy ra vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng và một số người bị thương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế lái chiếc ô tô gây tai nạn có vi phạm nồng độ cồn với mức 0,264 mg/L khí thở.