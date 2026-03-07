Xe tải lao xuống vực sâu ở Quảng Ngãi, 3 người thương vong

Chiều tối 7/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tiếp cận vực sâu gần 200m để đưa nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông lên bờ.

Theo đó, khoảng 14h10 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km71+600 Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, hướng từ xã Măng Đen đi Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân từ dưới vực sâu gần 200m lên bờ. (Ảnh: C.S)

Thông tin ban đầu xác định, xe tải mang BKS 81C-191xx do tài xế N.T.C. (SN 1998, trú xã Đăk Rve) điều khiển, chở thêm 2 người gồm chị L.T.N. (SN 1981) và chị P.T.T. (SN 1978, cùng trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) đã lao xuống vực.

Vụ tai nạn khiến tài xế N.T.C. và chị L.T.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu. Chị P.T.T. tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu gần 200m.

Tầm 16h10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với các lực lượng có liên quan đưa được nạn nhân lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Cách đây hơn 1 tháng, trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ xe tải chở máy đào lao xuống vực khiến tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h10 ngày 3/2 trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2.

Vào thời điểm trên, xe tải biển số 84C-108.90 do tài xế Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở theo một máy đào, di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Khi đến khúc cua tại Km104 đèo Bảo Lộc, đoạn qua khu vực Đài Đức Mẹ (xã Đạ Huoai 2), xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu bên đường. Trên xe lúc này ngoài tài xế còn có phụ xe Lê Văn Tuệ (trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long).

Tại hiện trường, xe tải nằm ở lưng chừng vực sâu khoảng 5m. Cú va chạm mạnh khiến cabin và thân xe biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến tài xế Lê Hữu Thịnh tử vong, mắc kẹt trong cabin; phụ xe Lê Văn Tuệ bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đội Chữ cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Lâm Đồng) huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện có mặt triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Lúc 13h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân tử vong ra khỏi cabin xe tải lên khỏi vực sâu.