Người dân mang can mua, chuyên gia nói nguồn xăng trong nước cơ bản vẫn bảo đảm

Việc giá xăng dầu tăng mạnh cùng thông tin nguồn cung nguy cơ bị đứt gãy khiến người dân lo lắng và có tâm lý tích trữ. Ghi nhận trong chiều tối 5/3, một vài người đã mang can đi mua xăng, dầu.

Một vài người dân mang can đi mua xăng do tâm lý sợ khan hiếm. (Ảnh: Phạm Duy).

Tại cửa hàng xăng dầu Tam Đa (Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), một người dân cho biết, do e ngại giá xăng ngày càng tăng và nguồn cung khan hiếm nên anh mua nhiều về để đổ dần. " Nếu nguồn xăng nhập về khan hiếm kéo dài thì cây xăng sẽ hạn chế bán. Tôi cứ mua nhiều chút để đề phòng việc này ", ông nói.

Tuy nhiên, một nhân viên của cây xăng thuộc Công ty cổ phần xăng dầu Housinco2, khẳng định: “ Chúng tôi đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu cho người tiêu dùng. Vì thế người dân không nên mang can hay thùng phuy đến mua xăng, gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn".

Một người dân Hà Nội mang 2 can đi mua xăng trong chiều 5/3. (Ảnh: Minh Đức)

Tương tự, ông Đỗ Duy Toản - Trạm trưởng Trạm xăng dầu số 1, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội - cho biết, giá tình hình xăng dầu trên thế giới đang căng thẳng nhưng lãnh đạo đơn vị chỉ đạo vẫn phải đảm bảo cung ứng đủ cho người tiêu dùng nên hiện tại không lo tình trạng thiếu xăng dầu xảy ra.

“Lãnh đạo Tổng công ty cũng đã chỉ đạo các cây xăng dầu hạn chế bán cho người mang can, thùng phuy mua về tích trữ. Việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra như cháy nổ, vì người dân không có các phương tiện phòng chống chuyên dụng. Ngoài ra, nếu không có vật dụng đảm bảo lưu trữ, xăng rất dễ bay hơi, gây hao hụt. Vì thế, người tiêu dùng không nên tính toán theo kiểu mua xăng về đổ dần, để nếu giá xăng tăng thì sẽ tiết kiệm được chi phí”, ông Toản nói.

Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn đảm bảo. (Ảnh: Minh Đức).

Nguồn xăng trong nước cơ bản vẫn bảo đảm

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, cơ quan quản lý và doanh nghiệp xăng dầu trong nước đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, tăng cường nhập khẩu, duy trì dự trữ và điều tiết nguồn hàng nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, ngay khi chiến sự nổ ra, cơ quan này đã họp với hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Bình Sơn, các doanh nghiệp đầu mối lớn và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); đồng thời báo cáo Bộ Công Thương để xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó trước diễn biến giá thế giới tăng nhanh, nguồn cung khan hiếm và rủi ro từ eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng một phần tư sản lượng dầu thô toàn cầu.

Trên cơ sở các kịch bản, Bộ Công Thương dự kiến trình Thủ tướng nhiều phương án, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra tình hình nhập khẩu, xuất bán, dự trữ và lưu thông xăng dầu của các thương nhân đầu mối. Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 theo tiến độ phân giao và bảo đảm nghĩa vụ dự trữ theo quy định.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ, bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu xã hội. Lực lượng quản lý thị trường trung ương và địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý.

Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính, nghiên cứu phương án bình ổn giá xăng dầu theo các kịch bản khác nhau, kể cả trường hợp xung đột sớm hạ nhiệt hoặc kéo dài gây đứt gãy nguồn cung. Khi cần thiết, phương án sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được tính đến.

Việc mang can mua xăng về tích trữ là không cần thiết và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày. Trong đó, khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về năng lực sản xuất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể duy trì vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4/2026 và bảo đảm cung cấp xăng dầu theo các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối.

Trong khi đó, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm cho kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

Như vậy, hai nhà máy lọc dầu lớn trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn vẫn đang vận hành bình thường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo hợp đồng đã ký đến hết tháng 3/2026.

Song song với nguồn sản xuất trong nước, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn đang tiếp tục nhập khẩu xăng dầu thành phẩm để cung ứng cho thị trường, dù chi phí nhập khẩu và vận chuyển có xu hướng tăng. Cùng với lượng dự trữ lưu thông tại doanh nghiệp theo quy định, nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3/2026 cơ bản được bảo đảm.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng. Đồng thời, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, chủ động duy trì nguồn cung cho hệ thống phân phối, qua đó góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.