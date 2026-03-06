Bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Kim My Sên, SN 2007

Ngày 5/3, Fanpage của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đưa tin, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Hòa Xuân truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Kim My Sên (SN 2007, trú phường Hòa Khánh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 4/4/2023 tại địa bàn phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Theo tài liệu điều tra, trước đó do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại khu vực phường Sơn Trà, Nguyễn Kim My Sên cùng nhiều đối tượng khác đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm gồm tuýp sắt, dao bầu, dao phóng lợn rồi di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm nhóm đối phương trả thù.

Nguyễn Kim Mỹ Sên tại cơ quan công an

Trong quá trình di chuyển, nhóm của Sên phát hiện anh P. (SN 2006, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và cho rằng người này thuộc nhóm đối thủ nên tổ chức truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực ngã tư Khúc Hạo – Bùi Dương Lịch, do truy đuổi với tốc độ cao, xe mô tô chở Sên đã tông trực diện vào xe của anh T. khiến cả ba người ngã xuống đường, bị thương nặng và hai phương tiện hư hỏng.

Hậu quả vụ việc khiến anh P. bị thương tích 56%, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, xử lý nhiều đối tượng liên quan. Đến ngày 06/01/2026, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim My Sên về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/01/2026, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 1006/QĐTN-CSHS đối với Nguyễn Kim My Sên và ngày 11/02/2026 xác lập Chuyên án truy xét 210BN để tập trung lực lượng truy bắt.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Kim My Sên

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS xác định Sên đã lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Sau thời gian theo dõi, đến ngày 05/3/2026, khi phát hiện đối tượng bí mật quay trở về Đà Nẵng và lẩn trốn tại phường Hòa Xuân, Phòng CSHS đã phối hợp Công an Phường Hòa Xuân tổ chức vây bắt, khống chế thành công.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Kim My Sên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng CATP.

Hiện Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Phòng CSHS khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc đối tượng truy nã, người dân cần kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.