Bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Công, sinh năm 1992 và 2 người khác

Khoảng 14h30’ ngày 01/3/2026, trên địa bàn phường An Dương, TP Hải Phòng xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên có hành vi dừng, đỗ ô tô gây cản trở giao thông, chửi bới, đánh gây thương tích anh L.X.T, sinh năm 1992, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng, tại nơi đông dân cư và nhiều phương tiện qua lại.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Hải Phòng

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng khẩn trương phối hợp với Công an phường An Dương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Ngày 02/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 03 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Công, sinh năm 1992; Nguyễn Ngọc Mười, sinh năm 1983; và Trần Duy Thăng, sinh năm 1986, cùng trú tại Tổ dân phố Vĩnh Khê, phường An Hải, TP Hải Phòng, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an thành phố cảnh báo: Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong giao tiếp và quá trình tham gia giao thông, các đối tượng đã có hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Chỉ vì thiếu kiềm chế, bồng bột hoặc coi thường pháp luật, để rồi phải trả giá bằng việc bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người khi giao tiếp, ứng xử và tham gia giao thông cần phải thân thiện, lịch sự, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật.