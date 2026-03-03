Bí thư Thành ủy TPHCM: Nhà 3-4 xuyệt "lùng nhùng", tìm không ra, phải xử lý

Sáng 3-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM.

Bắt tay với Google, thành phố làm lại bản đồ số

Tại hội nghị, cử tri Phan Thị Phụng, phường Phú Nhuận, cho biết UBND TPHCM vừa giao Trung tâm Chuyển đổi số nghiên cứu, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung phục vụ công tác đánh số và gắn biển số trên toàn địa bàn thành phố.



Cử tri Phan Thị Phụng, phường Phú Nhuận phản ánh số nhà không thống nhất. Ảnh: PHAN

Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.



Theo bà Phụng, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, tình trạng tên đường phố, số nhà không thống nhất, không quy củ, trật tự. TPHCM còn có nhiều ngôi nhà có địa chỉ dài 3 - 4 xuyệt. Do đó, cử tri ủng hộ việc đánh số và gắn biển số nhà đồng bộ đến từng căn nhà của người dân.

"Đây là một công trình không dễ thực hiện trong một sớm một chiều. Nhưng tôi tin tưởng rằng lãnh đạo đã quyết tâm triển khai làm thì sẽ được nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương này cùng hợp tác thực hiện" - bà Phụng bày tỏ.

Bà cho rằng đây không chỉ là công trình nội bộ của TPHCM mà còn là công trình thế kỷ của những người đã sinh sống ở thành phố nhiều năm qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phản hồi ý kiến cử tri. Ảnh: PHAN ANH

Trước ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là phản ánh hết sức cụ thể. "Nói về đô thị văn minh thì việc này đúng là lùng nhùng thiệt. Một cái nhà mà 4 cái xuyệt thì có khi kiếm không ra, vì vào nhà đó không chỉ có một lối đi" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Do đó, TPHCM đã giao Trung tâm Chuyển đổi số nghiên cứu ứng dụng công nghệ để giải quyết, vì máy làm sẽ minh bạch, công bằng và nhanh hơn con người. TPHCM cũng làm việc với Tập đoàn Google để làm lại bản đồ số cho thành phố để người dân tìm kiếm địa chỉ dễ dàng và được hướng dẫn đường đi.

Không thay đổi số nhà hiện tại

Trước vấn đề trên, phóng viên Báo Người Lao Động đã có trao đổi với Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh chiều ngày 3-3. Bà Võ Thị Trung Trinh khẳng định việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị không dẫn đến việc phải thay đổi số nhà hiện tại nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm về chuyện này.

Hiện nay, Bản đồ số dùng chung của TPHCM đã vận hành. Sau khi UBND TPHCM có chỉ đạo về ứng dụng công nghệ GIS trong quản trị đô thị, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ tổ chức đánh giá mô hình ứng dụng công nghệ GIS trong công tác đánh số và gắn biển số nhà.

Trước mắt sẽ thí điểm tại phường An Khánh ngay trong quý 1-2026; đồng thời mở rộng khảo sát ở một số phường với đặc điểm khác nhau để đánh giá đầy đủ.

Số nhà nhiều xuyệt gây khổ đủ đường. Ảnh: ANH VŨ

Trên cơ sở kết quả thí điểm, trung tâm sẽ tham mưu giải pháp xây dựng dữ liệu số nhà toàn thành phố và xây dựng mới một phần mềm cấp và quản lý hồ sơ cấp số nhà dùng chung thống nhất trên toàn địa bàn.

"Đây là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của UBND TPHCM về việc xây dựng nền tảng phần mềm GIS phục vụ quản lý số nhà đồng bộ, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị" - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số cho biết.



Song song với quá trình thí điểm, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp các sở, ngành liên quan để thu thập và chuẩn hóa dữ liệu nền, hình thành các lớp dữ liệu gồm ranh phường, tuyến đường - hẻm, thửa đất, công trình xây dựng và số nhà hiện hữu.

Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được gửi về từng phường, xã để rà soát thực địa, bảo đảm độ chính xác trước khi chính thức đưa vào vận hành. Sau đó, TPHCM sẽ xây dựng mới và cấu hình hệ thống phần mềm thủ tục cấp số nhà và đánh số nhà.

Số nhà đưa lên app Công dân số TPHCM Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh thông tin: "Một điểm mới trong cách làm lần này là tăng cường sự tham gia của người dân. Sau khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được chia sẻ trên ứng dụng "Công dân số TPHCM"". Người dân sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM để tra cứu thông tin địa chỉ và phản ánh nếu có sai sót so với hiện trạng. Phản ánh sẽ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, góp phần làm sạch và cập nhật dữ liệu thường xuyên. Ngoài ra, Trung tâm Chuyển đổi số sẽ phối hợp Công an TPHCM để hỗ trợ xác thực thông tin chủ hộ, đồng bộ giữa dữ liệu số nhà, dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai. Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ cập nhật, chỉnh sửa khi có biến động, hướng tới mục tiêu mỗi địa chỉ gắn với một định danh thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.



