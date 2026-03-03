5 bộ phận ô tô bắt buộc phải sạch trước khi lăn bánh: Chỉ một chi tiết bám bùn, tài xế có thể “bay” 26 triệu đồng

Nhiều người nghĩ rằng xe bẩn chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thực tế, pháp luật không có quy định xử phạt riêng cho hành vi “để xe bẩn”, nhưng nếu những bộ phận quan trọng không đảm bảo sạch sẽ, rõ ràng, phương tiện có thể bị coi là không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật. Hệ quả không chỉ là nguy cơ tai nạn mà còn là mức phạt hành chính lên tới 26 triệu đồng, kèm trừ điểm giấy phép lái xe.

Ảnh minh họa

Vì sao “xe bẩn” có thể thành lỗi nặng?

Theo các chuyên gia giao thông, bụi bẩn trên ô tô không đơn thuần là vấn đề hình thức mà tác động trực tiếp đến an toàn vận hành.

Kính lái và gương chiếu hậu nếu bám bụi, dầu mỡ sẽ làm giảm tầm nhìn, đặc biệt nguy hiểm khi đi ban đêm hoặc trong mưa lớn. Chỉ một vệt bẩn nhỏ cũng có thể khiến ánh đèn xe đối diện tán xạ, gây chói mắt, giảm khả năng quan sát.

Đèn pha, đèn hậu và đèn tín hiệu nếu bị bùn đất che phủ có thể giảm hiệu suất chiếu sáng từ 30–50%. Khi đó, phương tiện phía sau khó nhận biết tín hiệu phanh hoặc chuyển hướng, làm tăng nguy cơ va chạm.

Với các dòng xe đời mới, camera lùi, cảm biến đỗ xe, radar hỗ trợ phanh tự động hay cảnh báo va chạm đều cần bề mặt sạch để hoạt động chính xác. Chỉ cần cảm biến bị bẩn, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo sai hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn.

Không chỉ bên ngoài, bụi bẩn tích tụ lâu ngày ở gầm xe và khoang máy còn gây gỉ sét, làm hư hại linh kiện, tăng chi phí sửa chữa. Lọc gió bẩn khiến động cơ nóng nhanh, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Nội thất không vệ sinh thường xuyên trở thành môi trường tích tụ vi khuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.

Giữ xe sạch vì thế không chỉ để “đẹp mắt” mà còn là cách bảo vệ an toàn và túi tiền của chính chủ xe.

5 bộ phận bắt buộc phải sạch trước khi tham gia giao thông

Dưới đây là 6 bộ phận như đèn, biển số, kính, gương phải luôn sạch vì liên quan tới an toàn hoặc quy định của luật.

Biển số

Theo Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô gắn biển số không rõ chữ, số; biển số bị che lấp, bẻ cong, dán thêm vật liệu làm thay đổi hình dạng hoặc màu sắc sẽ bị:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng

- Bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe

Như vậy, chỉ vì không vệ sinh biển số dẫn đến không đọc được, tài xế có thể phải chịu mức phạt tương đương nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng khác.

Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra, vệ sinh xe trước khi tham gia giao thông, đặc biệt là kính lái, đèn chiếu sáng và biển số. Việc giữ xe sạch không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Trong thực tế, nhiều trường hợp tài xế chủ quan, cho rằng biển số chỉ “dính chút bùn” không đáng kể. Nhưng khi hệ thống camera không nhận diện được rõ ràng, hành vi này vẫn bị xem là vi phạm quy định về điều kiện kỹ thuật của phương tiện.

Việc kiểm tra, vệ sinh xe trước khi ra đường chỉ mất vài phút nhưng có thể giúp tránh được những rủi ro lớn về an toàn và tài chính. Đặc biệt trong mùa mưa hoặc khi di chuyển qua công trường, đường đất, tài xế nên chủ động lau sạch kính, đèn và biển số. Giữ xe sạch không chỉ để tránh bị phạt mà còn là trách nhiệm với chính mình và cộng đồng.

Gương chiếu hậu

Gương bẩn, mờ, bám nước mưa hoặc bùn đất khiến tầm quan sát bị thu hẹp, đặc biệt nguy hiểm khi chuyển làn, quay đầu hoặc lùi xe. Nhiều vụ va quệt trong đô thị xuất phát từ việc tài xế không thấy xe máy phía sau, đôi khi không phải do thiếu kỹ năng, mà vì gương chiếu hậu bẩn, mờ, không thể hiện rõ hình ảnh.

Luật giao thông quy định xe tham gia giao thông phải có đủ gương chiếu hậu và đảm bảo hiệu quả quan sát. Trường hợp gương bị bẩn đến mức không còn tác dụng, người lái vẫn có thể bị xử phạt như lỗi thiếu hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật. Cụ thể, Nghị định 168/2024 quy định ôtô không có gương chiếu hậu hoặc có nhưng không đúng tiêu chuẩn thiết kế có thể bị phạt tiền 400.000- 600.000 đồng. Gương phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về bề mặt phản xạ và tầm nhìn.

Kính lái

Kính lái bẩn là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất an toàn, nhất là khi đi ngược nắng, trời mưa hoặc ban đêm. Lớp bụi mỏng, dầu mỡ hay dấu vết côn trùng tưởng chừng vô hại, nhưng dưới ánh đèn pha hoặc ánh mặt trời có thể tạo thành lớp phản quang, khiến người lái bị lóa mắt.

Kính lái không đảm bảo tầm nhìn làm tăng nguy cơ phản ứng chậm, phanh gấp hoặc xử lý sai tình huống. Với xe chạy tốc độ cao, chỉ một khoảnh khắc mất quan sát cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Kính lái phải đảm bảo độ trong suốt, không che khuất tầm nhìn của người điều khiển.

Kính hậu

So với kính lái, kính hậu thường ít được chú ý vệ sinh hơn, đặc biệt trong mùa mưa hoặc khi xe chạy đường bùn đất. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận quan trọng khi lùi xe, đỗ xe song song hoặc quan sát phương tiện phía sau trong điều kiện đông đúc.

Kính hậu bẩn khiến tài xế phải phụ thuộc hoàn toàn vào gương chiếu hậu, trong khi gương cũng có thể bị che khuất hoặc phản chiếu sai lệch. Điều này làm tăng nguy cơ va chạm với xe máy, người đi bộ hoặc chướng ngại vật phía sau xe.

Đèn

Hệ thống đèn, gồm đèn chiếu sáng, đèn phanh, đèn xi-nhan, có vai trò truyền tín hiệu cho các phương tiện xung quanh. Khi đèn bị bẩn, ánh sáng yếu đi hoặc tín hiệu không còn rõ ràng, người đi sau khó nhận biết ý định của xe phía trước.

Đèn bẩn đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm hoặc trong điều kiện sương mù, mưa lớn. Xe lưu thông phải có đủ đèn và đèn phải hoạt động hiệu quả. Đèn bị bẩn đến mức không đảm bảo khả năng chiếu sáng hay phát tín hiệu cũng có thể bị xử phạt như lỗi kỹ thuật.

Giữ các bộ phận trên xe luôn sạch sẽ không chỉ là thói quen văn minh, mà còn là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn và tránh rắc rối pháp lý. Trong bối cảnh camera giám sát ngày càng dày đặc, một biển số bẩn hay đèn mờ cũng đủ khiến tài xế dính lỗi mà không hề hay biết.