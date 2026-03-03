Qatar Airways hủy 13 chuyến bay đi, đến Việt Nam do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông

Máy bay của Hãng hàng không Qatar Airways. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tính từ ngày 3/3/2026 đến 13 giờ ngày 5/3/2026, Qatar Airways hủy tổng cộng 13 chuyến bay đi, đến Việt Nam; trong đó, huỷ 8 chuyến tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN), 5 chuyến tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (HAN). Tổng số có 2.565 hành khách bị ảnh hưởng, không bao gồm trẻ sơ sinh đi kèm.

Về chính sách hỗ trợ, Qatar Airways sẽ miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu; hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định, đối với hành khách có vé trong giai đoạn từ 28/2/2026 đến 10/3/2026.

Trong thời gian này, do lưu lượng cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng tăng cao, Qatar Airways khuyến nghị hành khách liên hệ trực tiếp, nếu hành trình dự kiến trong vòng 48 giờ tới.

"Hành khách có thể chủ động quản lý đặt chỗ và thực hiện thay đổi thông qua website chính thức hoặc ứng dụng di động của hãng. Trường hợp hành khách đặt vé qua đại lý du lịch hoặc các nền tảng bên thứ ba, đề nghị liên hệ trực tiếp đơn vị xuất vé để được hỗ trợ", Qatar Airways cho hay.

Về phía Cục Hàng không Việt Nam cũng cập nhật tình hình thông tin một số vùng thông báo bay (FIR) bị ảnh hưởng do chiến sự tại khu vực Trung Đông để người dân và du khách nắm được thông tin di chuyển.

Tính đến ngày 3/3, các FIR đóng hoàn toàn, gồm: Bahrain đóng cửa từ 21 giờ 34 phút (giờ UTC) ngày 2/3/2026 đến 4 giờ (giờ UTC) ngày 3/3/2026.

Tehran đóng cửa toàn bộ FIR đến 8 giờ 30 phút (giờ UTC) ngày 3/3/2026; đồng thời cảnh báo khu vực xung đột có thể mở rộng ra vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Ba Tư và Biển Oman.

Doha (Qatar) đóng cửa toàn bộ FIR đến 4 giờ (giờ UTC) ngày 3/3/2026.

Jordan đóng cửa không phận hàng ngày từ 15 hôm trước đến 6 giờ hôm sau (giờ UTC) giai đoạn 2 – 5/3/2026.

FIR hạn chế, áp dụng biện pháp đặc biệt đối với Emirates (OMAE – Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE). Theo đó, đóng cửa một phần FIR; chỉ cho phép tàu bay đến/đi theo các lộ điểm được chỉ định; bay quá cảnh chỉ cho phép theo hướng Tây.

Song song, một số đường hàng không (M318, M550) đóng do hoạt động quân sự. Sân bay Ras Al Khaimah (OMRK) tạm đóng. Dịch vụ ATC không khả dụng tại Sharjah (OMSJ) trong thời gian điện thông báo hàng không (NOTAM) hiệu lực.

Ngoài ra, tại Jeddah (OEJD – Saudi Arabia), áp dụng biện pháp dự phòng điều hành bay. Nhiều tuyến đường kiểm soát không lưu không khả dụng trong khu vực quy định. Điều chỉnh định tuyến kiểm soát không lưu và các điểm thay thế.